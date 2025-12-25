Dolar
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala'ya taziye telefonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ali Kemal Akan  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala'ya taziye telefonu

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyetin Ankara'daki resmi ziyaretin ardından Libya'ya dönüşleri sırasında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, Türkiye ve Libya arasındaki dostluk köprülerinin sağlamlaşması için katkılar sunan Al-Haddad'ın, Libya'da birliğin, istikrarın sağlanması, barışın kalıcı hale gelmesi için büyük çabalarının bulunduğunu, vefatının dost ve kardeş iki ülke için büyük bir kayıp olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye olarak kardeş Libya halkına her alanda desteğe kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

