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Spor, Futbol

Samsunspor'da hedef UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, bu sezon hem Süper Lig'e iyi başlamak hem de UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini söyledi.

İlyas Gün  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Samsunspor'da hedef UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

Çapa, AA muhabirine, Samsun'daki 1. etap kamp çalışmasının çok olumlu geçtiğini belirtti.

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Hollanda'da 2. etap kamp çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Çapa, "Kampta yapacağımız 3 hazırlık maçı, gelen oyuncularımızın performansı ve eksik olan bölgelerimizi bize gösterecek. Bu süreci olumlu şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bu hazırlık maçları sonuç odaklı değil, oyuncu performanslarını görmemize yardımcı oluyor. Yeni transferlerimizi takıma en kısa sürede adapte edeceğiz. Çünkü oynadıkları takımlarda kendi alışkanlıkları var. Takımımıza alışmaları biraz zaman alacak. Hollanda kampı sonrasında takımın eksik bölgelerini daha net görmüş olacağız." dedi.

Çapa, takımın eksik olan bölgelerine transfer yapmak için çalıştıklarını dile getirerek, "Yerli oyuncu bulmak çok zor. Eksik olan bölgelerimizi yerli oyuncularımızla toparlayıp etkin olan yerleri yabancı futbolcu ile tamamlamaya çalışıyoruz ama yerli futbolcu bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Birkaç hafta sonra diğer takımların kadroları da şekillenmeye başlayacak. Takımlarından ayrılmayı planlayan yerli oyunculara bakacağız. Yabancı futbolcu konusunda birkaç kontenjanımız var. Bunu doğru şekilde kullanmak istiyoruz. Hollanda kampımız açıkçası hangi bölgelere oyuncu alacağımızı da belirlemiş olacak." ifadelerini kullandı.

"İnşallah Avrupa Ligi'ne güzel bir giriş yaparız"

Avrupa Ligi'ne hazır hale gelmek istediklerini vurgulayan Çapa, "Süper Lig, Avrupa Ligi play-off maçı öncesinde başlayacak. Hatta ligde 3 maçta oynamış olacağız. Geçen yıldan başarılı olmuş bir oyuncu kadromuz var. Yeni gelen oyuncularımız da mutlaka katkı sağlayacaktır. İnşallah Avrupa Ligi'ne güzel bir giriş yaparız. Play-off torbası içinde Avrupa Ligi'ne katılmamızı sağlayacak iyi bir kura çekersek gruplara kalma şansımız da o kadar artacak diye düşünüyorum. Hem lige iyi başlayıp hem de Avrupa Ligi gruplarına kalmak istiyoruz." diye konuştu.

Çapa, Süper Lig'de hedeflerinin ilk 5 olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra bizim Süper Lig'de hedefimiz ilk 5. Bunu hep söyledik. Türkiye'de hep ilk 5 içinde olmak isteyen yapı kurmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek için çaba vereceğiz. Bunu yeni transferlerimize de aktardık. Mevcut olan oyuncularımız ve teknik ekibimiz de biliyor. Bu, kulüp başkanımız Yüksel Yıldırım'ın belirlediği bir hedef, herkes o doğrultuda çalışmak zorundadır."

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