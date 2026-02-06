Dolar
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.

Emre Doğan  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün UEFA'ya bildirdiği listede "ara transfer" döneminde kadroya dahil edilen Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey'e de yer verildi.

Galatasaray'ın listesinde şu futbolcular bulunuyor:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina."

