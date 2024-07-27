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Formula 1 Belçika Grand Prix'nde pole pozisyonunu Charles Leclerc elde etti

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı Belçika Grand Prix'sine Ferrari takımının pilotu Charles Leclerc, ilk sıradan başlayacak.

Erkan Tiryaki  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Formula 1 Belçika Grand Prix'nde pole pozisyonunu Charles Leclerc elde etti

Ankara

Belçika'nın Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarının en hızlı ismi Red Bull Racing takımının pilotu Max Verstappen, 10 sıra grid cezası aldı. Böylece Hollandalı pilot 11. sıraya gerilerken, pole pozisyonunun sahibi Charles Leclerc oldu.

Sıralama turlarında Red Bull Racing pilotu Sergio Perez ikinciliği, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise üçüncülüğü elde etti.

Formula 1 Belçika Grand Prix'inde yarış yarın TSİ 16.00'da yapılacak.

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