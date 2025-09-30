Dolar
41.58
Euro
48.92
Altın
3,846.51
ETH/USDT
4,094.90
BTC/USDT
112,822.00
BIST 100
11,012.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Brüksel Havalimanı'nda 14 Ekim'deki gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi

Belçika'nın Brüksel Havalimanı'nda, çalışanların grevi nedeniyle 14 Ekim salı günü kalkış yapması planlanan bütün seferler iptal edildi.

Ata Ufuk Şeker  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Brüksel Havalimanı'nda 14 Ekim'deki gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Brüksel Havalimanı, 14 Ekim Salı günü ülke genelinde grev yapılacağını, havalimanında çalışan güvenlik personelinin de buna katılacağını açıkladı.

Grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda ciddi aksamalar yaşanacağı bildirilen açıklamada, söz konusu tarihte gidiş yönlü yolcu seferlerinin gerçekleştirilmeyeceği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, "Yolcuların ve personelimizin güvenliğini sağlamak için hava yollarıyla istişare ederek 14 Ekim'de hiçbir kalkış uçuşunu gerçekleştirmeme kararı aldık. Hava yolları, önümüzdeki günlerde yolcularla doğrudan iletişime geçerek seçenekleri hakkında bilgi verecek." ifadeleri kullanıldı.

Gidiş yönlü uçuşlar iptal edildiği için bazı geliş yönlü seferlerinin de yapılamayacağına işaret edilen açıklamada, yolculara uçuşlarının durumlarını kontrol etmeleri tavsiye edildi.

Açıklamada, grevin Brüksel'deki toplu taşımayı da etkileyeceği, havalimanına ulaşım konusunda aksamalar olabileceği belirtildi.

Sendikalar, hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor.

Hükümetin programında, emeklilik hakkı için gereken koşulların ağırlaştırılması, iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi, işsizlik maaşı süresinin sınırlandırılması, uzun dönem hastalığı olanların faydalandığı sistemin katılaştırılması, emeklilik yaşı ve maaş hesaplanmasında reform yapılması gibi çalışanların haklarında ciddi kayıplar içeren politikalar öne çıkıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
MGK Bildirisi: Milletin istikbali önündeki terör duvarı yıkılarak güvenin daim kılınmasına yönelik irade teyit edildi
Olağanüstü kuraklığın yaşandığı Bursa'da planlı su kesintisi uygulanacak
Nuri Demirağ'ın Sivas'ta yaptırdığı havaalanına 84 yıl sonra yeniden uçak indi
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi uyarısı

Benzer haberler

Brüksel Havalimanı'nda 14 Ekim'deki gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi

Brüksel Havalimanı'nda 14 Ekim'deki gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi

KAGİDER Global, Brüksel'de tanıtıldı

Belçika Başbakanı Bart De Wever, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurdu

Danimarka’da hava sahasında dron görülmesi nedeniyle Kopenhag Havalimanı’ndaki uçuşlar durduruldu

Danimarka’da hava sahasında dron görülmesi nedeniyle Kopenhag Havalimanı’ndaki uçuşlar durduruldu
Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı: Havalimanlarındaki aksaklıklara fidye yazılımı neden oldu

Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı: Havalimanlarındaki aksaklıklara fidye yazılımı neden oldu
Siber saldırı nedeniyle Avrupa'nın büyük havalimanlarında aksaklıklar devam ediyor

Siber saldırı nedeniyle Avrupa'nın büyük havalimanlarında aksaklıklar devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet