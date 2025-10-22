Dolar
Dünya

Sudan'da Hartum Havalimanı 921 gün sonra ilk sivil uçağı ağırladı

Çatışmaların devam ettiği Sudan'da, 26 Mart'ta ordunun kontrolüne geçen başkent Hartum'daki Uluslararası Havalimanı'na 921 gün sonra ilk sivil uçak iniş yaptı.

Ahmed Satti  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Sudan'da Hartum Havalimanı 921 gün sonra ilk sivil uçağı ağırladı

Sudan

Hartum Uluslararası Havalimanı'nın resmi sayfasından yapılan açıklamada, "Badr Havayolları’na ait bir uçak az önce Hartum Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı." ifadeleri kullanıldı.

"Bu inişle birlikte havalimanı resmen hizmete açılmış ve başkentten hava trafiği, bir sürelik aranın ardından yeniden başlamış oldu." denilen açıklamada, bu gelişmenin, Sudan havacılık sektörünün "toparlanma sürecinde ve hava ulaşımının kademeli olarak yeniden canlanmasında önemli bir adım" olarak değerlendirildiği belirtildi.

Port Sudan'dan kalkan ve yolcu taşıyan uçak, 921 gün sonra Hartum Uluslararası Havalimanı'nda kısa süre kaldıktan sonra ülkenin doğusundaki şehre geri döndü.

Havalimanı, ülkede çatışmaların başladığı ilk yerlerden biri olarak kabul edilirken çatışmalar nedeniyle ağır hasar almıştı.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken, HDK ülkenin batısına yöneldi.

Sudan ordusunun 20 Mayıs'ta tamamen kontrolünü sağladığı başkent Hartum dahil ordu güçlerinin kontrolündeki bölgeler zaman zaman İHA saldırılarına maruz kalıyor.

