İnsansız hava aracı Bayraktar TB3 ile Akıncı, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor
logo
Dünya

Siber saldırı, Avrupa'nın büyük havalimanlarında gecikmelere neden oluyor

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yer alan havalimanlarındaki uçuşlar, check-in ve biniş sistemine yapılan siber saldırı nedeniyle aksıyor.

Ata Ufuk Şeker  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
Siber saldırı, Avrupa'nın büyük havalimanlarında gecikmelere neden oluyor Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Brüksel Havalimanı, 19 Eylül Cuma gecesi, kullandıkları check-in ve biniş sistemleri hizmet sağlayıcısına siber saldırı düzenlendiği yönünde açıklamada bulundu.

Saldırıdan Belçika'daki Brüksel Havalimanı da dahil birçok Avrupa havalimanının etkilendiğine işaret edilen açıklamada, mevcut durumda sadece manuel olarak check-in ve biniş işlemlerinin mümkün olduğu bildirildi.

Açıklamada, hizmet sağlayıcının sorunu gidermek üzere çalıştığı, mümkün olan en kısa sürede çözüm sağlanacağı kaydedildi.

Yaşanan teknik sorunun uçuş planlamasını büyük ölçüde olumsuz etkilediğine dikkati çekilen açıklamada, uçuşlarda gecikmeler ve iptaller yaşandığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, bugün uçuşu olan yolcuların havalimanına gelmeden önce hava yolu şirketlerinden uçuş durumlarını kontrol etmeleri, onaylanmış uçuşu olan yolcuların ise havaalanına en az 3 saat erken gelmeleri tavsiye edildi.

Havalimanlarındaki firmalara check-in ve biniş sistemleri sağlayan ABD merkezli Collins Aerospace, sistemlerinde siber saldırı kaynaklı bir kesinti olduğunu, sorunu çözmek ve sistemi mümkün olan en kısa sürede geri kazandırmak için aktif olarak çalıştıklarını açıkladı.

Londra Heathrow Havalimanı da konuya ilişkin açıklamasında, çok sayıda havalimanına check-in ve biniş sistemleri sağlayan Collins Aerospace'in özellikle giden yolcularda gecikmelere neden olabilecek teknik bir sorun yaşadığını duyurdu.

Berlin Havalimanı ise açıklamasında, Avrupa genelinde faaliyet gösteren bir sistem sağlayıcısındaki teknik sorun nedeniyle check-in işlemlerinde uzun bekleme süreleri olabileceğine vurgu yaptı.

