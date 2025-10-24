Dolar
Dünya

AB'den Meta ve TikTok'a kural ihlali suçlaması

Avrupa Birliği (AB), Meta ve TikTok'u şeffaflık kurallarını ihlal etmekle suçladı.

Ata Ufuk Şeker  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
AB'den Meta ve TikTok'a kural ihlali suçlaması

Brüksel

AB Komisyonu, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta ile sosyal medya platformu TikTok'un Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki şeffaflık yükümlülüklerini ihlal ettikleri yönünde ön bulgular tespit edildiğini açıkladı.

Meta ve TikTok'un araştırmacılara kamuya açık verilere yeterli erişim sağlama yükümlülüğünü ihlal ettiği belirtilen açıklamada, Meta'nın Instagram ve Facebook'ta kullanıcılara yasa dışı içerikleri bildirmeleri için basit mekanizmalar sağlama ve içerik denetimi kararlarına etkili bir şekilde itiraz etme imkanı sunma yükümlülüklerine uymadığının tespit edildiği kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

AB Komisyonunun ön bulgularının teyit edilmesi halinde şirketlere yönelik para cezası kesilmesi ve kurallara uyum emri gönderilmesi söz konusu olacak.

AB'nin teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların kurallara uyması gerekiyor.

AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varacak seviyede para cezaları uygulayabiliyor.

İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
