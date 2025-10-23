Dolar
41.99
Euro
48.80
Altın
4,118.70
ETH/USDT
3,882.00
BTC/USDT
109,543.00
BIST 100
10,623.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB Liderler Zirvesi Brüksel'de başladı

Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üyesinin devlet veya hükümet başkanları, Ukrayna'ya destek, savunma alanında kabiliyetlerin geliştirilmesi ve Gazze'de oynanabilecek rolü ele almak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

Şerife Çetin, Ata Ufuk Şeker  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
AB Liderler Zirvesi Brüksel'de başladı

Brüksel

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın başkanlığını yürüteceği AB Liderler Zirvesi başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılacağı zirvede, ana gündem maddelerinden biri AB'nin Ukrayna'ya desteğini nasıl sürdürebileceği olacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Zirvede, liderlerin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından Ukrayna'ya sağlanacak "tazminat kredisi" planını değerlendirmesi bekleniyor.

Diğer taraftan, savunma alanında liderlerin "Avrupa Savunma Hazırlık Hedefi 2030" kapsamında atılacak adımları ele almaları bekleniyor. Bu çerçevede doğu kanadının "dron duvarıyla" güvence altına alınması önemli konular arasında yer alıyor.

Zirvenin ana gündeminde yer almasa da Gazze'deki gelişmelerin de ele alınması, AB'nin ne tür bir rol oynayabileceğinin de liderlerin görüşeceği konular arasında olacağı düşünülüyor.

AB Komisyonunun İsrail'e karşı 10 Eylül'de önerdiği yaptırım paketinin Gazze'de "ateşkesin" ardından onaylanmama ihtimali ise eleştirilere yol açıyor.

Liderlerin aynı zamanda AB'nin rekabet gücünü de ele alması bekleniyor. Bu kapsamda, bürokratik işlemleri sadeleştirme, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırma konularına odaklanması öngörülüyor.

Hızla artan konut fiyatları ve blokun 2040 iklim hedefi de liderlerin görüşeceği konular arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Umman'daki Ulusal Müze'yi ziyaret etti
"Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum"unda "Kanıt" sergisi açıldı
Türk Kızılay ile Suriye Arap Kızılayı arasında 3 ayrı alanda protokol imzalandı
İklim değişikliğine bağlı kuraklıkla mücadelede "su hasadı" bilinci artırılmalı
MSB: Türkiye'nin milli güvenliğine tehlike oluşturabilecek her türlü riske karşı önlemlerin alınmasına devam edilecek

Benzer haberler

Venezuela'dan "ABD'nin olası askeri hamlesine karşı binlerce Rus uçaksavar füzesi kullanılacağı" mesajı

Venezuela'dan "ABD'nin olası askeri hamlesine karşı binlerce Rus uçaksavar füzesi kullanılacağı" mesajı

UNRWA: Gazze Şeridi 61 milyon ton enkazla kaplanmış durumda

"Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum"unda "Kanıt" sergisi açıldı

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın görüşüne rağmen UNRWA'nın Gazze'de çalışmasına izin vermeyecek

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın görüşüne rağmen UNRWA'nın Gazze'de çalışmasına izin vermeyecek
AB Liderler Zirvesi Brüksel'de başladı

AB Liderler Zirvesi Brüksel'de başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez turu: Bölgesel sahiplenme hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez turu: Bölgesel sahiplenme hamlesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet