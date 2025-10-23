Dolar
41.98
Euro
48.79
Altın
4,108.84
ETH/USDT
3,854.90
BTC/USDT
109,187.00
BIST 100
10,665.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Foça ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
logo
Dünya

Venezuela'dan "ABD'nin olası askeri hamlesine karşı binlerce Rus uçaksavar füzesi kullanılacağı" mesajı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Karayipler'deki askeri varlığını artıran "ABD'nin olası harekatına karşı Rus yapımı binlerce uçaksavar füzeyi ülkenin stratejik hava savunma bölgelerine konuşlandırdıklarını" söyledi.

Emirhan Demir  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Venezuela'dan "ABD'nin olası askeri hamlesine karşı binlerce Rus uçaksavar füzesi kullanılacağı" mesajı

Ankara

CNN'in haberine göre, Maduro, ordu personelinin katıldığı etkinlikteki konuşmasında, Karayipler'deki operasyonlarını genişletmeye devam eden ABD'nin askeri tehditlerini değerlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rusya menşeili "Igla-S" tipi kısa menzilli uçaksavar füzelerini ülkenin stratejik hava savunma sahalarına konuşlandırdıklarını belirten Maduro, "Dünyadaki tüm askeri kuvvetler, Igla-S'nin gücünü bilir ve Venezuela'nın elinde bunlardan 5 bini aşkın var." dedi.

Maduro, tek bir askerin dahi taşıyabileceği hafiflikteki füzelerin "yurdun en uç dağına, en uç kasabasına ve en uç kentinde" konuşlandırıldığını söyledi.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TUSAŞ şehitleri birinci yıl dönümünde anılıyor
Muğla'da 484 otel ve tesis denetlendi, eksiklikleri bulunan 5'i kapatıldı
İzmir'in Foça ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kaynak Holding FETÖ davasında 7 sanığın mahkumiyeti ile şirketlerin müsaderesi kararları onandı
İletişim Başkanı Duran'dan, Umman'da medya ve iletişim alanında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Yandex, Rusya'da 20 bin robot kuryeyi devreye alacak

Yandex, Rusya'da 20 bin robot kuryeyi devreye alacak

BM Raportörü, ABD'nin UCM yetkililerine yaptırımlarına ilişkin Mahkemenin bağımsızlığına saygı çağrısı yaptı

Venezuela'dan "ABD'nin olası askeri hamlesine karşı binlerce Rus uçaksavar füzesi kullanılacağı" mesajı

Amerikan SpaceX şirketinin sahibi Musk, NASA Geçici Yöneticisi Duffy'ye tepki gösterdi

Amerikan SpaceX şirketinin sahibi Musk, NASA Geçici Yöneticisi Duffy'ye tepki gösterdi
AB Liderler Zirvesi Brüksel'de başladı

AB Liderler Zirvesi Brüksel'de başladı
İsrail'in ateşkes ihlalleri: ABD ile ilişkilerini nasıl etkileyecek?

İsrail'in ateşkes ihlalleri: ABD ile ilişkilerini nasıl etkileyecek?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet