Azerbaycan Grand Prix'si 2030'a kadar Formula 1 takviminde yer alacak
Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinin 2030'a kadar yarış takviminde yer alacağı açıklandı.
Bakü
Formula 1'den yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Formula 1 arasında 2026'da bitecek anlaşmanın 2030'a kadar uzatıldığı ve Bakü'nün 4 yıl daha yarışlara ev sahipliği yapacağı bildirildi.
Açıklamada, ilgili mutabakata Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayıbov ile Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali'nin imza attığı belirtildi.
Azerbaycan, 2016'dan itibaren Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alıyor.