Dolar
42.53
Euro
49.65
Altın
4,225.38
ETH/USDT
3,169.60
BTC/USDT
92,313.00
BIST 100
10,932.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turquality Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı'nda konuşuyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Mana ve Nakış: Müzehhep Mesneviler Yazma Eser Sergisi"nin açılışında konuşuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1'de son durak Abu Dabi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak.

Emre Aşıkçı  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Formula 1'de son durak Abu Dabi

İstanbul

Abu Dabi Yas Adası'ndaki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek.

Yarış ise 7 Aralık Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Son etap öncesi pilotlar klasmanında McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, 408 puanla zirvede yer alıyor.

Geçen hafta, Katar Grand Prix'sinde zafere uzanan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 396 puana ulaşarak son etap öncesi ikinci sıraya yükselmişti.

McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise 392 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 396

3. Oscar Piastri (Avustralya): 392

4. George Russell (Büyük Britanya): 309

5. Charles Leclerc (Monako): 230

Takımlar

1. McLaren: 800

2. Mercedes: 459

3. Red Bull Racing: 426

4. Ferrari: 382

5. Williams: 137

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sosyal medyada sahte banka reklamı verenlere yönelik soruşturmada 20 gözaltı
6. sondaj gemisi Karadeniz'de görev yapacak
İstanbul ve Sakarya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik soruşturmada 11 zanlı yakalandı
Eskişehir'de boş arazide şiddete uğradıkları değerlendirilen 8 kedi ölüsü bulundu

Benzer haberler

Formula 1'de son durak Abu Dabi

Formula 1'de son durak Abu Dabi

Formula 1'de Katar Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Formula 1'de Katar GP'si şampiyonu belirleyebilir

Formula 1'de Las Vegas Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Formula 1'de Las Vegas Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı
Formula 1'de sıradaki durak Las Vegas

Formula 1'de sıradaki durak Las Vegas
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet