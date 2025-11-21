Dolar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa’da “İnegöl Giriş Kavşağı Açılış Töreni”nde konuşuyor
logo
Spor

Formula 1'de sıradaki durak Las Vegas

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'siyle devam edecek.

Emre Aşıkçı  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
İstanbul

İstanbul

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentindeki 6,2 kilometrelik pistte, 50 tur üzerinden yapılacak Las Vegas Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 07.00'de gerçekleştirilecek. Yarış ise 23 Kasım Pazar günü TSİ 07.00'de gerçekleştirilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Takımlar klasmanında üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan eden McLaren'da Büyük Britanyalı Lando Norris 390 ve 24 puan gerisindeki Avustralyalı Oscar Piastri, pilotlar sıralamasında ilk iki basamakta bulunuyor.

Las Vegas Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 390 puan

2. Oscar Piastri (Avustralya): 366

3. Max Verstappen (Hollanda): 341

4. George Russell (Büyük Britanya): 276

5. Charles Leclerc (Monako): 214

Takımlar:

1. McLaren: 756

2. Mercedes: 398

3. Red Bull Racing: 366

4. Ferrari: 362

5. Williams: 111

Türkiye ekimde 5 milyon 683 bin 717 yabancı ziyaretçiyi ağırladı

