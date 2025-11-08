Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1 Brezilya Grand Prix'sinde sprint yarışını Norris kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası Brezilya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

Fatih Erel  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Formula 1 Brezilya Grand Prix'sinde sprint yarışını Norris kazandı

Istanbul

Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde yarın yapılacak Brezilya Grand Prix'sinin sprint yarışı gerçekleştirildi.

Sprint yarışında Norris, 53 dakika 25.928 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada görüp 8 puanı hanesine yazdırdı.

Mercedes takımından İtalyan pilot Kimi Antonelli, Norris'in 0.845 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı Büyük Britanyalı pilot George Russell ise liderin 2.318 saniye arkasında üçüncü oldu.

McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise 6. turda bariyere çarparak yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Yarış, yarın TSİ 20.00'da gerçekleştirilecek.

