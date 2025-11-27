Dolar
42.44
Euro
49.28
Altın
4,157.61
ETH/USDT
3,028.10
BTC/USDT
91,450.00
BIST 100
10,990.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’de Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1'de Katar GP'si şampiyonu belirleyebilir

Formula 1'de sezonun sondan bir önceki yarışı Katar Grand Prix'si son yılların en çekişmeli şampiyonluk mücadelelerinden birine ev sahipliği yapacak.

Yunus Kaymaz  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
Formula 1'de Katar GP'si şampiyonu belirleyebilir

Londra

Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sprint turu yarın TSİ 17.00, sıralama turları da TSİ 21.00'de gerçekleştirilecek. Yarış ise 30 Kasım Pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak.

Sezonun bitimine iki yarış kala McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri ile son 4 yılın şampiyonu Red Bull pilotu Max Verstappen arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Norris 2 puan fazla toplarsa ipi göğüsleyecek

Kariyerinin ilk şampiyonluğunu kovalayan Britanyalı Norris, 390 puanla pilotlar klasmanında zirvede yer alıyor.

Avustralyalı Piastri ile Hollandalı Verstappen ise 366 puanla Norris'in hata yapmasını bekliyor.

Sezonun son bölümünde büyük bir çıkış yakalayan ve takım arkadaşından liderliği alan 26 yaşındaki Norris, Katar'da Piastri ve Verstappen'den iki puan daha fazla toplarsa sezonun son yarışını beklemeden Lusail'de şampiyonluk turu atacak.

Norris ayrıca, yarın sprint yarışını ilk 7 sırada tamamlarsa ve pazar günü de podyumun zirvesine çıkarsa, Piastri ve Verstappen'in aldığı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Norris, pazar günü yarışı kazanması ve diğer pilotlarla puan eşitliği olması halinde de bu sezon daha fazla etap galibiyeti olduğu için şampiyonluğa ulaşacak.

Katar Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanında puan durumu şöyle:

Pilotlar:

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 390 puan

2. Oscar Piastri (Avustralya): 366

3. Max Verstappen (Hollanda): 366

4. George Russell (Büyük Britanya): 294

5. Charles Leclerc (Monako): 226

Takımlar:

1. McLaren: 756

2. Mercedes: 431

3. Red Bull Racing: 391

4. Ferrari: 378

5. Williams: 121

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı
Yurdun batı kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi için 38 maddelik kanun teklifi hazırlandı
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'yı ziyaret edecek

Benzer haberler

Formula 1'de Katar GP'si şampiyonu belirleyebilir

Formula 1'de Katar GP'si şampiyonu belirleyebilir

Formula 1'de Las Vegas Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Formula 1'de sıradaki durak Las Vegas

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet