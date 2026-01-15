Dolar
43.19
Euro
50.40
Altın
4,605.34
ETH/USDT
3,315.90
BTC/USDT
96,367.00
BIST 100
12,369.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Mersin Uluslararası Limanı'nda 298 kilogram kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Uluslararası Limanı'nda 298 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.

Eylül Aşkın Akçay  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Mersin Uluslararası Limanı'nda 298 kilogram kokain ele geçirildi

Ankara

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bu sabah yasal yükü yer fıstığı olan ve Brezilya'dan Türkiye'ye gönderilen konteynerde arama gerçekleştirildiğini belirtti.

Aramada 298 kilogram kokain ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, görüntülerini paylaştığı operasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin Uluslararası Limanı'nda 298 kilogram kokain ele geçirildi
İhtiyaç sahiplerine bu yıl da kömür yardımı yapılacak
Başakşehir'de 3 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
MSB bünyesinde kurulan ASFAT'ın 8'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Mersin Uluslararası Limanı'nda 298 kilogram kokain ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'nda 298 kilogram kokain ele geçirildi

Siber suçlara yönelik operasyonlarda 16 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 21 ildeki suç örgütü operasyonunda yakalanan 58 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 81 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 81 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet