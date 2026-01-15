Dolar
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı

Fatih Gökbulut  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı

Ankara

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı. Sonuçlara, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden ve 'aile.gov.tr' adresi, 'duyurular' bölümünden ulaşabilirsiniz. Aramıza katılan yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Büyük ailemize hoş geldiniz."

