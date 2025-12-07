Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Lando Norris, 2025 Formula 1 dünya şampiyonu oldu

Büyük Britanyalı 26 yaşındaki sürücü, Max Verstappen'in 2 puan önünde 423 puanla kariyerinde ilk kez sezonu zirvede tamamladı.

Emre Aşıkçı  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
İstanbul

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sini 3. sırada bitiren Lando Norris, 2025 sezonunun şampiyonu oldu.

Abu Dabi Yas Adası'ndaki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde düzenlenen yarış, 58 tur üzerinden yapıldı.

"Pole" pozisyonunda başlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1 saat 26 dakika 07.469 saniyelik süreyle sezonun sekizinci etap galibiyetini aldı.

McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, liderin 12.594 saniye gerisinde ikinci, aynı takımdan Büyük Britanyalı Lando Norris, yarışı lider bitiren Verstappen'in 16.572 saniye gerisinde üçüncü oldu.

"Uzun zamandır ağlamamıştım"

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Norris, şampiyonluk için çok mutlu olduğunu belirterek "Uzun zamandır ağlamamıştım. Ağlayacağımı hiç düşünmemiştim. Uzun bir yolculuktu. McLaren'daki arkadaşlarıma, en başından beri beni destekleyen anneme ve babama teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Norris Verstappen ve Oscar Piastri'ye övgülerde bulunan 26 yaşındaki sporcu, "Artık Max Verstappen'in nasıl hissettiğini biraz anlıyorum. Verstappen ve Oscar Piastri'yi de tebrik etmek istiyorum, ikisiyle yarışmak ve ikisinden de bir şeyler öğrenmek çok keyifliydi ama başardık. Herkesle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Verstappen'in 2 puan önünde 423 puana ulaşan Norris, ilk kez F1 Dünya Şampiyonu olurken sporun zirvesine çıkan 35. pilot olmayı başardı.

- Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar:

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 423 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 421

3. Oscar Piastri (Avustralya): 410

4. George Russell (Büyük Britanya): 319

5. Charles Leclerc (Monako): 242

- Takımlar:

1. McLaren: 833

2. Mercedes: 469

3. Red Bull Racing: 451

4. Ferrari: 398

5. Williams: 137

