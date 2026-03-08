Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,951.90
BTC/USDT
67,242.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1'de sezonun ilk durağı Avustralya Grand Prix'ini George Russell kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk etabı Avustralya Grand Prix'ini Mercedes'in Büyük Britanya'lı pilotu George Russell kazandı.

Emre Aşıkçı  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Formula 1'de sezonun ilk durağı Avustralya Grand Prix'ini George Russell kazandı

İstanbul

Melbourne kentinde bulunan Albert Park'taki 5,2 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 58 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Russell, 1 saat 23 dakika 06.801 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak sezonun ilk yarışını ilk sırada tamamladı.

Russell'ın takım arkadaşı İtalyan sürücü Kimi Antonelli, liderin 2.974 saniye gerisinde ikinci, Ferrari takımının Monakolu sürücüsü Charles Leclerc, Russell'in 15.519 saniye gerisinde üçüncü oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aracın kontrolünü kaybederek dördüncü virajda bariyerlere çarpan Oscar Piastri, evindeki Grand Prix öncesi yarış dışı kaldı.

Sezonun ikinci ayağı Çin Grand Prix'si, 15 Mart Pazar günü koşulacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

1. George Russell (Büyük Britanya): 25

2. Kimi Antonelli (İtalya): 18

3. Charles Leclerc (Monako): 15

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 12

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 10

Takımlar:

1. Mercedes: 43

2. Ferrari: 27

3. McLaren: 10

4. Red Bull Racing: 8

5. Haas F1 Team: 6

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, Gazze ve Suriye'de sıcak yemek desteğini ramazanda da sürdürüyor
Ramazan Bayramı yoğunluğu nedeniyle trenlerde ek kapasite artışı yapılacak
Aile destek merkezleri 162 bin kadının hayatına dokundu
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
Bakan Göktaş: Hedefimiz, kadınların emeğini ve cesaretini Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücüne dönüştürmek

Benzer haberler

Formula 1'de sezonun ilk durağı Avustralya Grand Prix'ini George Russell kazandı

Formula 1'de sezonun ilk durağı Avustralya Grand Prix'ini George Russell kazandı

Formula 1 Avustralya Grand Prix'inde pole pozisyonu George Russell'ın

Formula 1'de tarihin en belirsiz sezonu Avustralya'da başlayacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet