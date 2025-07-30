Dolar
40.57
Euro
46.98
Altın
3,329.89
ETH/USDT
3,819.80
BTC/USDT
118,326.00
BIST 100
10,492.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunuldu. Hawaii sahilinden yayındayız. VİDEO GRAFİK - Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - VTR
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşısında yarın tur için mücadele edecek

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

Metin Arslancan  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşısında yarın tur için mücadele edecek

İstanbul

Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlk maçta sahasında 4-2 mağlup olan siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmanda iyi bir reaksiyon göstererek tur için gerekli sonucu almayı hedefliyor.

İlk maçtaki oyun ve skor moralleri bozdu

Beşiktaş'ın Shaktar karşısında turun ilk maçında ortaya koyduğu oyun ve aldığı skor, siyah-beyazlı camiada ve taraftarlarda karamsar bir hava oluşturdu.

Ukrayna ekibine karşı maç boyunca pozisyona girmekte zorlanan "Kara kartal", takım savunmasındaki sorunlarla da zor anlar yaşadı.

Beşiktaş, ilk karşılaşmadaki 4-2'lik yenilginin ardından ikinci maçta tur için önemli reaksiyon göstermek zorunda.

Eksikler

Beşiktaş'ta Shakhtar Donetsk maçı öncesi üç oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Siyah-beyazlı takımda Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'in sakatlığı sürerken, dizinde ödem bulunan Orkun Kökçü'nün de bugün yapılacak son idmanda durumuna bakılacak ve karşılaşmada forma giyip, giyemeyeceğine karar verilecek.

Öte yandan Rus ekibi Spartak Moskova ile transfer görüşmeleri süren Gedson Fernandes'in de kadroda yer alması beklenmiyor.

Ayrıca Emrecan Uzunhan, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA listesinde yer almadı.

Beşiktaş, nasıl tur atlar?

Beşiktaş'ın 4-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı var.

Shakhtar Donetsk karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı 2 farklı tüm galibiyetlerde mücadele uzatmalara gidecek.

Öte yandan alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra tek farklı yenilgilerde ise Ukrayna temsilcisi bir üst tura yükselecek.

Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde rakipleri belli

Siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri geçen hafta yapılan kura çekiminde belli oldu.

Beşiktaş, 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek.

Rangers, sahasındaki ilk maçta Panathinaikos'u 2-0 yendi.

Beşiktaş elenirse yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek.

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elenirse Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

İlk maçta St. Patrick's, Kalju'yu 1-0 mağlup etti.

Üçüncü eleme turunda karşılaşmalar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Huzur İstanbul" uygulamasında 773 kişi yakalandı
Orman yangınlarında 132 bağımsız birimde ağır hasar tespit edildi
Bursa'nın Orhaneli-Harmancık hattındaki orman yangınına müdahale 5. gününde sürüyor
FETÖ'nün finans ve mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 gözaltı kararı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkacak

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkacak

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşısında yarın tur için mücadele edecek

UEFA Konferans Ligi'nde Levadia, Differdange ve Olimpija Ljubljana tur atladı

Beşiktaş "dijital zorbalığa" karşı hukuki girişimlerde bulunacak

Beşiktaş "dijital zorbalığa" karşı hukuki girişimlerde bulunacak
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi için Spartak Moskova ile görüşmelere başladı

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi için Spartak Moskova ile görüşmelere başladı
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini 2028'e kadar uzattı

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini 2028'e kadar uzattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet