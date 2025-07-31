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Spor, Futbol

Nelson Semedo, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Portekizli savunma oyuncusu Nelson Semedo, İstanbul'a geldi.

Metin Arslancan  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Nelson Semedo, Fenerbahçe için İstanbul'da Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 31 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

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Semedo, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele hareket etti.

Tecrübeli futbolcu, kariyerinde sırasıyla Sintrense, CD Fatima, Benfica, Barcelona ve Wolverhampton takımlarının formalarını giydi.

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