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Spor, Futbol

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan: Rahat davranırsak başımıza gelecekler bizi bütün sene takip edebilir

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın Beşiktaş'ı Polonya'nın Krakow kentinde ağırlayacak Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, psikolojik olarak zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan: Rahat davranırsak başımıza gelecekler bizi bütün sene takip edebilir Fotoğraf: Jakub Porzycki/AA

Krakow

Maçın oynanacağı Reymana Stadı'ndaki basın toplantısında konuşan Turan, "Yarın bizim açımızdan sezonun psikolojik olarak en zor maçlarından biri olacak. Beşiktaş tarihi ve geçmişi bu geri dönmelere hazır. Biz de en yüksek konsantrasyonumuzla sahada olacağız. Gelişmemiz için, seri yapmamız için önemli. Tüm benliğimizle sahada olacağız. Her maç bizim için final niteliğinde olacak. Beşiktaş'a karşı oynamak kolay değil. Çok önemli oyuncuları var. Yarın rahat davranırsak başımıza gelecekler bizi bütün sene takip edebilir." diye konuştu.

Planlarının hazır olduğunu kaydeden Arda Turan, "Oyunun kontrolünü elimizde tutmak istiyoruz. Beşiktaş'a karşı bu kolay olmayacak. Oyunun iki tarafına da hazırız. Her türlü planlarımızı yaptık. Beşiktaş'ın üstümüze geleceği anlar olacaktır. İyi savunma yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Planlarımız hazır umarım yarın sahada uygulayabiliriz." ifadelerini kullandı.

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Turan, ekibinin bir süre sonra duraklama dönemine gireceğini belirterek "Shakhtar'ın topa sahip olarak oynama ve oyuna hükmetme kültürü var. Böyle durumlarda oyuncular kısa sürede olumlu tepkiler verebilir. Otomatizm ve mekanizm için uzun süreli tekrarlar lazım. Bu yükselişten sonra bir duraksama bekliyoruz. Buna hazır olmak zorundayız. Oralarda başka oyun planlarıyla bunu toparlamaya çalışacağız. Birden yüksek seviyede her şeyin oturması mümkün değil. İnönü Stadı'nda da eksikliğimiz vardı. Birkaç geçiş pozisyonu verdik. Genel oyundan memnunum. Böyle oyunlar oynuyorsanız daha önemli sonuçlar almalısınız. Doğru yolda olduğumuzu görüyorum. Oyuncularıma 40 günlük süreçten dolayı teşekkür ediyorum. 40 gün otelde kalmak kolay değil. Muhteşem bir aile oldular. Bu yaptıkları bile çok büyük bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Arda Turan, İstanbul'da oynanacak UEFA finali ile ilgili bir soruya, "Bizim için bir final var o da yarın. Yüzde yüzümüzle yarın olacağız. Uzun vadeli hedeflere bakarsak aradaki merdivenlerde takılıp düşeriz. Herkes işin sonuna kadar gitmek ister ama yapmamız gereken tek tek gitmek. Bütün benliğimizle yarın sahada olmamız gerekli. Bütün hayallerimiz yarın kazanmak üzerine. Yarın kazanıp huzurlu bir şekilde Lviv'e gitmek istiyoruz." şeklinde cevap verdi.

Turan, Türk futbolunun gelişimi için istikrarın önemli olduğunu aktararak "İyi yönde bir gelişim var. Eğer istikrarlı olunursa iyi olabilir. Skorlardan bağımsız doğruda ısrar etmek önemli. Doğru yaptığınızda bazen skor gelmeyebilir ama doğruda ısrar etmek genel gelişim için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Umarım Türk futbolu da böyle yapar." diye konuştu.

Kevin: "Takımın performansından memnunum"

Basın toplantısına katılan Kevin, ilk maç öncesi Brezilyalı futbolcu Neymar ile bir telefon görüşmesi yapmadığını belirterek "Maalesef bu doğru değil bir dedikodu. Neymar ile böyle bir telefon görüşmesi yapmak bizi memnun ederdi. Takımın performansından memnunum. Umarım maçta da böyle devam ederiz. Hocam daha fazla gol atmamı, yetinmememi söylüyor. Ben de elimden geldiğince atmaya çalışıyorum."değerlendirmesinde bulundu.

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