Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşları, 10 maçla sona erdi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları tamamlandı.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 2. eleme turu, 10 rövanş maçıyla sona erdi.
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Rakiplerini eleyen Karabağ, Malmö, Ludogorets, Shkendija, Pafos, Ferencvaros, Rangers, Lech Poznan, Salzburg ve Viktoria Plzen, 3. eleme turuna yükseldi.
İlk maçı 2-0 kazanan Rangers, deplasmanda Panathinaikos ile 1-1 berabere kalarak tur atladı. Rakibine elenen Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Shakhtar Donetsk-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda karşılaşacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) - Shelbourne (İrlanda): 1-0 (3-0)
Malmö (İsveç) - RFS (Letonya): 1-0 (4-1)
Ludogorets (Bulgaristan) - Rijeka (Hırvatistan): 3-1 (0-0)
FCSB (Romanya) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 1-2 (0-1)
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1 (1-1)
Ferencvaros (Macaristan) - Noah (Ermenistan): 4-3 (2-1)
Panathinaikos (Yunanistan) - Rangers (İskoçya): 1-1 (0-2)
Breidablik (İzlanda) - Lech Poznan (Polonya): 0-1 (1-7)
Salzburg (Avusturya) - Brann (Norveç): 1-1 (4-1)
Servette (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya): 1-3 (1-0)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.