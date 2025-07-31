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Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşları, 10 maçla sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları tamamlandı.

Mutlu Demirtaştan  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşları, 10 maçla sona erdi

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 2. eleme turu, 10 rövanş maçıyla sona erdi.

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Rakiplerini eleyen Karabağ, Malmö, Ludogorets, Shkendija, Pafos, Ferencvaros, Rangers, Lech Poznan, Salzburg ve Viktoria Plzen, 3. eleme turuna yükseldi.

İlk maçı 2-0 kazanan Rangers, deplasmanda Panathinaikos ile 1-1 berabere kalarak tur atladı. Rakibine elenen Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Shakhtar Donetsk-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda karşılaşacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) - Shelbourne (İrlanda): 1-0 (3-0)

Malmö (İsveç) - RFS (Letonya): 1-0 (4-1)

Ludogorets (Bulgaristan) - Rijeka (Hırvatistan): 3-1 (0-0)

FCSB (Romanya) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 1-2 (0-1)

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1 (1-1)

Ferencvaros (Macaristan) - Noah (Ermenistan): 4-3 (2-1)

Panathinaikos (Yunanistan) - Rangers (İskoçya): 1-1 (0-2)

Breidablik (İzlanda) - Lech Poznan (Polonya): 0-1 (1-7)

Salzburg (Avusturya) - Brann (Norveç): 1-1 (4-1)

Servette (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya): 1-3 (1-0)

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