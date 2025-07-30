Termometreler günün en yüksek sıcaklığını 48 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesinde ölçtü
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde termometreler, 43 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.
Bugün en yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 48 derece ölçüldü.
Diğer yüksek sıcaklıklar ise 47,3 dereceyle Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ve Diyarbakır'ın Sur ilçesi ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 47,1 derece olarak kayıtlara geçti.
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Türkiye'de hava sıcaklıklarının Avrupa'nın birçok bölgesinden daha yüksek seyrettiği bu dönemde gece sıcaklıklarının hafta boyunca 20 derece ve üzerinde ölçülmesi sebebiyle yurt genelinde tropikal geceler yaşanıyor.
Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler ise şöyle:
|İL/ İLÇE
|SICAKLIK(C°)
|Siirt, Kurtalan
|48
|Mardin, Kızıltepe
|47,3
|Diyarbakır, Sur
|47,1
|Şanlıurfa, Ceylanpınar
|47,1
|Gaziantep, Karkamış
|46,8
|Şırnak, Silopi
|46,7
|Batman, Beşiri
|46,6
|Adıyaman, Kahta
|46
|Malatya, Yazıhan
|44,5
|Artvin, Yusufeli
|44
|Hatay, Hassa
|44
|Elazığ, Kovancılar
|43,6
|Kırşehir, Çiçekdağı
|43,5
|Ankara, Kalecik
|43
|Kırıkkale, Delice
|43
|Bingöl, Genç
|42,9
|Eskişehir, Sarıcakaya
|42,9
|Yozgat, Yerköy
|42,8
|Çorum, Kargı
|42,7
|Erzincan, Kemaliye
|42,7
|Çankırı, Merkez
|42,5
|Tunceli, Merkez
|42,5
|Nevşehir, Kozaklı
|42
|Kilis, Elbeyli
|41,8
|Sivas, Suşehri
|41,8
|Tokat, Merkez
|41,8
|Erzurum, İspir
|41,6
|Konya, Karapınar
|41,6
|Iğdır, Aralık
|41,5
|Giresun, Çamoluk
|41,4
|Kayseri, Yeşilhisar
|41,2
|Sinop, Boyabat
|41,1
|Aksaray, Sarıyahşi
|40,8
|Gümüşhane, Merkez
|40,8
|Karabük, Merkez
|40,8
|Manisa, Yunusemre
|40,8
|Muş, Hasköy
|40,7
|Aydın, Karpuzlu
|40,5
|Denizli, Güney
|40,5
|Kahramanmaraş, Çağlayancerit
|40,5
|Amasya, Taşova
|40,1
|İzmir, Tire
|40,1
|Bilecik, İnhisar
|40
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