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Spor, Futbol

Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray'ın transfer görüşmeleri yaptığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen, İstanbul'a geldi.

Emrah Oktay  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Geçen sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık forma giyen ve gol kralı olarak kazanılan şampiyonluğa büyük katkı veren Osimhen için Napoli ile uzun süren pazarlıkların ardından olumlu sonuç alındı.

Nijerya'da transfer görüşmelerinin sonuçlanmasını bekleyen 26 yaşındaki santrfor, dün gece saatlerinde Almanya'ya geçti.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun almaya özel uçakla gittiği Osimhen, Wolfsburg Havalimanı'ndan hareket ederek İstanbul'a ulaştı. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Osimhen'i kalabalık taraftar topluluğu karşıladı.

Pasaport işlemlerinin ardından taraftarla buluşan Victor Osimhen, "üçlü" olarak tabir edilen tezahüratı yatırdı. Sarı-kırmızılı büyük buket çiçek verilen Osimhen, daha sonra bayrak sallayarak taraftarı coşturdu.

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Nijeryalı golcü, kendisini bekleyen sarı-kırmızıların yanına gitmek isterken kalabalıkta oldukça zorlandı. Daha sonra kendisini bekleyen araca geçen Victor Osimhen, iki engelli taraftarı fark ederek araçtan indi ve yanlarına gitti.

Osimhen, engelli taraftarlarla fotoğraf çekilmesinin ardından havalimanından ayrıldı.

Osimhen: Evimdeyim

Victor Osimhen, Galatasaray'a transferiyle ilgili, "Evimdeyim. Olmak istediğim yer burası." dedi.

Binlerce taraftarın karşıladığı Osimhen, neler hissettiğinin sorulması üzerine, "Bunu açıklamak için hangi kelimeleri kullanacağımı bilmiyorum. Burada olmaktan dolayı kendimi harika hissediyorum. Kalabalığa bakın, uçağı takip eden insanlara bakın. Evimdeyim. Olmak istediğim yer burası. Burada olabildiğim, geri dönebildiğim için mutluyum. Başkanımıza, Abdullah Kavukcu'ya, George Gardi'ye, Okan Buruk'a ve geri dönüşümün gerçekleşmesini sağlayan herkese çok büyük bir teşekkür ediyorum. Ayrıca, beni istediklerini gösteren, beni en az benim onları istediğim kadar çok isteyen taraftarlara da teşekkür ediyorum. Burada olduğum için mutluyum. Her zaman söylediğim gibi: Hikaye devam ediyor. Bu hikayeye Galatasaray ile devam ettiğim için mutluyum." diye konuştu.

Nijeryalı golcü, İtalyan basınının transfer sürecinde kullandığı ve sarı-kırmızılı kulübün sloganlaştırdığı "Solo il Gala" (Sadece Galatasaray) ifadesiyle ilgili "Sadece Galatasaray. Bu yılın başından beri aklımda olan tek şey bu. Ancak şimdi odaklanmak, hocanın ve kulübün belirlediği hedeflere ulaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Osimhen, karşılamayla ilgili ise "Galatasaray taraftar grubu dünyanın en iyisi. Kalabalığa bakın. Sadece bir oyuncuyu görmek için geldiler. Galatasaray için bu sezon elimden gelenin en iyisini yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Gardi: Bu kulüp için inanılmaz bir transferdi

Menajer George Gardi, Victor Osimhen'in Galatasaray'a gelmek istemesinin transferde büyük rol oynadığını söyledi.

İtalyan menajer, Osimhen'in transferine dair "Bu kulüp için inanılmaz bir transferdi. Başkan ve Abdullah Kavukcu tarafından büyük bir iş çıkarıldı. Bu, kulübün vizyonunu, Avrupa'nın ve Şampiyonlar Ligi'nin en iyi kulüplerinden biri olma hedefini net bir şekilde gösteriyor. Napoli ile çok karmaşık bir pazarlık süreciydi ama Victor gerçekten buraya gelmek istedi. Bu en önemli şeydi." ifadelerini kullandı.

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