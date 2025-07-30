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Spor, Futbol

Fenerbahçe, hazırlık maçında Lazio'yu 1-0 mağlup etti

Fenerbahçe, sezon öncesi son hazırlık maçında İtalya'nın Lazio ekibini 1-0 mağlup etti.

Bozhan Memiş  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Fenerbahçe, hazırlık maçında Lazio'yu 1-0 mağlup etti Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Chobani Stadı'ndaki müsabakada yeni transferler Archie Brown ve John Duran'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmaya İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve John Duran 11'i ile çıktı.

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Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri ise Provedel, Lazzari, Fuentes, Nielsen, Tavares, Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellano ve Zaccagni'ye ilk 11'de şans verdi.

Maçın henüz 1. dakikasında Lazio savunmasının hatasında İrfan Can Kahveci'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısında baskın oynayan taraftı. 14. dakikada Bartuğ Elmaz, 18. dakikada da Sebastian Szymanski'nin şutlarında gole yaklaşan sarı-lacivertliler, devrenin uzatma anlarında ise Mert Müldür'ün kafa vuruşunda direğe takıldı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısına değişiklik yapmadan başlayan Fenerbahçe'de 57. dakikada Oğuz Aydın'ın yerine Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz'ın yerine Sofyan Amrabat ve John Duran'ın yerine de Youssef En-Nesyri oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın 59. dakikasında sarı-lacivertliler, öne geçti. Lazio savunmasının hatasında meşin yuvarlağı kapan En-Nesyri, müsait pozisyondaki İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, ceza sahası önünden topu filelere gönderdi: 1-0.

Fenerbahçe'de 72. dakikada genç savunmacı Yusuf Akçiçek'in yerine Çağlar Söyüncü, 73. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine Cengiz Ünder oyuna girdi. Teknik direktör Jose Mourinho, 83. dakikada Oğuz Aydın ve Archie Brown'ı kenara çağırırken Levent Mercan ve Alexander Djiku'yu sahaya sürdü.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Tribünler doldu

Fenerbahçe'nin Lazio ile oynadığı hazırlık müsabakasına taraftarların ilgisi yüksekti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, maçta tribünlerin tamamına yakınını doldururken karşılaşma öncesinde ısınmaya çıkan futbolculara da tezahüratlarla destek verdi.

Milan Skriniar, Chobani Stadı'nda

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu ve İstanbul'a getirdiği Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan direkt Chobani Stadı'na geldi.

30 yaşındaki futbolcu, Lazio müsabakasını tribünden takip etti.

Geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'de kiralık forma giyen Skriniar'ın, sağlık kontrollerinden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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