Dolar
41.97
Euro
48.73
Altın
4,125.04
ETH/USDT
3,942.60
BTC/USDT
110,534.00
BIST 100
10,467.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası 9 maçla başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta mücadelesi başladı.

Yunus Kaymaz  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası 9 maçla başladı

Londra

36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9 maç oynandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Barcelona, sahasında ağırladığı Olympiakos'u 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Katalan ekibinin gollerini 7, 38 ve 76. dakikalarda Fermin Lopez, 74 ve 79. dakikalarda Marcus Rashford ve 68. dakikada Lamine Yamal attı.

57. dakikada Santiago Hezze'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Yunan ekibinin tek golünü 53. dakikada Ayoub El Kaabi kaydetti.

Gecenin bir başka bol gollü galibiyetinde son şampiyon Paris Saint Germain, deplasmanda Bayer Leverkusen'i William Pacho, Desire Doue (2), Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Ousmane Dembele ve Vitinha'nın golleriyle 7-2 yendi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan gol attığı maçta Inter, deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 4-0'lık skorla geçti. İtalyan temsilcisinin diğer gollerini Denzel Dumfries, Lautaro Martinez ve Francesco Pio Esposito attı.

Manchester City de deplasmanda Villarreal'i Norveçli yıldızı Erling Haaland ve Bernardo Silva'nın golleriyle 2-0 yendi.

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica ise deplasmanda Newcastle United'a 3-0 yenildi.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Barcelona (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan): 6-1

Kairat (Kazakistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Arsenal (İngiltere)-Atletico Madrid (İspanya): 4-0

Bayer Leverkusen (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 2-7

Villarreal (İspanya)-Manchester City (İngiltere): 0-2

PSV (Hollanda)-Napoli (İtalya): 6-2

Kopenhag (Danimarka)-Borussia Dortmund (Almanya): 2-4

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Inter (İtalya): 0-4

Newcastle United (İngiltere)-Benfica (Portekiz): 3-0

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresi 3 yıl daha uzatıldı
AFAD'dan Hatay'daki sağanak sonrası yapılan çalışmalara ilişkin açıklama
Bakan Kurum, Adıyaman İndere'nin yeni görüntülerini paylaştı
Kahramanmaraş'ta yıkım sırasında devrilen bina yoldan geçen otomobile zarar verdi
Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi 2 yıl daha uzatıldı

Benzer haberler

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası 9 maçla başladı

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası 9 maçla başladı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk: Liverpool maçıyla Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar iddialı olduğumuzu gösterdik

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki hedefi ilk 8 içinde yer almak

Süper Lig'de oynanacak erteleme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de oynanacak erteleme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Bayern Münih'te teknik direktör Vincent Kompany'nin sözleşmesi uzatıldı

Bayern Münih'te teknik direktör Vincent Kompany'nin sözleşmesi uzatıldı
Samsunspor-Dinamo Kiev maçını İzlandalı hakem Ivar Kristjansson yönetecek

Samsunspor-Dinamo Kiev maçını İzlandalı hakem Ivar Kristjansson yönetecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet