logo
Spor

2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Ziraat Bankkart kazandı

Yeter Erdine  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Ziraat Bankkart kazandı Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Malatya

2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenen Ziraat Bankkart kazandı.

