Trabzonspor Kulübünden Esteban açıklaması

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmesini tek taraflı feshedip Trabzon'dan ayrılan Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarado için hukuki girişimlerde bulunulduğu bildirildi.

TRABZON

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmesini tek taraflı feshedip Trabzon'dan ayrılan Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarado için hukuki girişimlerde bulunulduğu bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Esteban Alvarado Brown, geçmiş dönemlere ait alacaklarından dolayı kulübümüze ihtar çekmiş, avukatıyla yapılan görüşmeler neticesinde ödeme için 24 Aralık 2018 tarihine kadar süre alınmıştır ancak Esteban Alvarado Brown bu süreyi beklemeden sezon sonu bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak haksız bir şekilde feshetmiştir. Kulübümüz tarafından konuyla ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunulduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Muhabir: Selçuk Kılıç

