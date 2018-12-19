Sporun 'rol modelleri' Taha Akgül ve Rıza Kayaalp

ANKARA - MUSA SAMUR



Serbest Güreş Süper Ligi'nde şampiyon ASKİ Spor'un teknik direktörü Abdullah Çakmar, başkent takımının şampiyon güreşçileri Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in "rol model" sporcular olduğunu söyledi.

Abdullah Çakmar, şampiyonluk kupasıyla Anadolu Ajansı'na yaptığı ziyarette, son dünya şampiyonasına erken turda veda eden Taha Akgül ile Rıza Kayaalp'in karakterleri, kariyerleri ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli güreşçiler Taha ve Rıza'nın elde ettiği başarıların 150 yıl sonra da konuşulacak derecede önemli olduğunu belirten Çakmar, "Taha ve Rıza, tarihi başarılar elde ederek ülkemize önemli katkılar sunan iki rol model sporcudur." dedi.

Avrupa ve dünya şampiyonalarının aksine olimpiyatlarda madalya sayısının düştüğüne dikkati çeken Çakmar, "Son olimpiyatta tek bir altın madalya aldık o da Taha Akgül ile geldi. Bir yol kazası geçirdik. Bu yol kazası bizim olimpiyatlarda başımıza gelseydi daha üzücü olurdu." diye konuştu.

"İlimde, bilimde, sanatta, sporda hep mucit insanlar dünyaya gelmiştir. Bu çocuklar da Türk sporunun, dünya sporunun mucitleri arasındadadır." ifadelerini kullanan Çakmar, Taha ve Rıza'nın dünya güreşine ivme kazandırdıklarını aktardı.

"Yaşayan efsane"

Türk güreşinin sembolü Yaşar Doğu'yu örnek göstererek 3 Avrupa şampiyonluğu olduğunu hatırlatan Abdullah Çakmar, "Taha’ya bakıyoruz 6 Avrupa şampiyonluğu var. Yaşayan efsane elimizde, değerini, kıymetini bilmemiz gerekiyor." dedi.

"Efendilik desen efendilik var, karakter desen karakter var, zeka desen zeka var." değerlendirmesinde bulunan Çakmar, şöyle devam etti:

"Taha Akgül, 4 gün önce yapılan lig müsabakalarında çıkıyor kaptanımız olarak güreşiyor. Türkiye şampiyonasında güreşiyor. Madalyaları sadece güreşte değil diğer branşlarda da böyle cımbızla toplarken bir Avrupa şampiyonluğuna çok sevinirken elimizde 6 Avrupa, 2 dünya, 1 olimpiyat şampiyonluğu olan Taha, keza Rıza aynı şekilde, biz kıymetini değerini bilemiyoruz.Taha kadar üzülebilir miyiz, benim kadar üzülebilirler mi. Olsun biz dersimize daha iyi çalışacağız. Hatalarımızı eksiklerimizi düzelteceğiz. Buradan ders çıkaracağız."

"Yol kazaları olabiliyor"

ASKİ Spor'un Macaristan’daki dünya şampiyonasında 6 sporcuyla temsil edildiğini vurgulayan Abdullah Çakmar, şunları söyledi:

"Biz bunu 7-8'lere çıkarmak istiyoruz. Sadece Taha ve Rıza ile değil Soner Demirtaş, Süleyman Atlı ve diğer sporcularımızı da Taha ve Rıza’nın yanına ekleyip iki tane rol model elimizde olduğu için bu şansı değerlendirip, diğer sporcularımızla da madalya alıp, şampiyon olup, İstiklal Marşı’nı okutup, ülkemizi en iyi yerlere taşımak istiyoruz. El birliğiyle biz güreşi en yukarı çıkarmak istiyoruz ve bunu da yapacağız. Çünkü en son madalyalara baktığımız zaman 8 madalya var, 5’i güreşten ya da diğer olimpiyatlara bakıyoruz 39 altın madalyadan 29’unu güreş alıyor."

Türk güreşinin ikincilik ya da üçüncülüklere sevinemediğini, geçmişinde çok sayıda altın madalya olduğunu dile getiren Çakmar, "Nihayetinde Taha da Rıza da insan. İstemeyiz ama yol kazaları olabiliyor. Bu yol kazaları bizi, 2019 yılındaki Avrupa ve dünya ile 2020'deki asıl hedefimiz olimpiyatlara güçlendirerek taşıyacaktır." şeklinde konuştu.

"Sporun zirvesi olimpiyatlar"

"Sporun zirvesi olimpiyatlardır." ifadesini kullanan Çakmar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taha ile zaten 7 gün 24 saat beraberim, her anlamda yanındayım. Bütün programlarımızı Taha’ya zarar gelmeyecek şekilde onun başarısına katkı sağlama düşüncesiyle yapıyoruz. Sadece antrenman bazında değil, antrenörlük düdüğü eline alıp üfleyip, kronometreye basmak değildir. Dışarıda da arkadaşlık, dostluk, ağabeylik çok önemlidir. Özellikle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ASKİ Spor olarak, Allah nasip ederse, sadece Taha ya da Rıza ile değil diğer sporcularımıza da madalyalar aldırıp Türk sporuna katkılar sağlamak istiyoruz."

Muhabir: Musa Samur