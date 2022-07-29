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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor
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Dünya

Zelenskiy, Ukrayna'dan tahıl taşıyacak ilk gemi yüklemesinin başladığını bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 24 Şubat'ta ülkesine saldırı düzenlenmesinden beri Ukrayna'dan tahıl taşıyacak ilk gemi yüklemesinin Odessa bölgesindeki Çornomorsk'ta başladığını bildirdi.

Davit Kachkachishvili   | 29.07.2022
Zelenskiy, Ukrayna'dan tahıl taşıyacak ilk gemi yüklemesinin başladığını bildirdi Fotoğraf: Metin Aktaş / AA

Odessa

Zelenskiy ziyaret ettiği Çornomorsk Limanı'ndaki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına göre tahıl sevkiyatının başlatılması için gereken hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği Müsteşarı Buket Kabakcı, ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink ile diğer diplomatlarla limana gelen Zelenskiy, savaşın başlamasından bu yana ilk geminin burada sevkiyat için yüklenmeye başladığını vurgulayarak, "Savaşın başlangıcından itibaren ilk gemi yükleniyor, bu bir Türk gemisidir. " dedi.

Tahıl ihracatı için Ukrayna olarak hazır olduklarına işaret eden Zelenskiy, ortaklardan sevkiyat için haber beklediklerini aktardı.

Zelenskiy, "Tarafımız tamamen hazır. Ortaklarımıza, BM ve Türkiye'ye tüm sinyalleri ilettik ve ordumuz güvenli durumu garanti ediyor. Altyapı Bakanı, Türk tarafı ve BM ile doğrudan temas halinde. Onlardan bir sinyal bekliyoruz, sanırım bu bugün ya da yarın olacak." diye konuştu.

Telegram kanalından paylaştığı yazılı mesajında da Zelenskiy, Ukrayna olarak küresel gıda güvenliğinin garantörü olmaya devam etmesinin kendileri için büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Ukrayna tahılını ihraç etmeye hazırız. Ortaklarımızdan ulaşımın başlamasıyla ilgili sinyaller bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Odesa Limanı gazetecilere açıldı

Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırı düzenlediği Ukrayna'da aylardır kapalı olan Odessa Limanı, bugün yerel ve uluslararası basın kuruluşlarının temsilcilerinin ziyaretine açıldı.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, tahıl sevkiyatıyla ilgili burada basın toplantısını düzenledi.

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