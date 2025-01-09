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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Savaşı bu yıl Ukrayna için onurlu şekilde sonlandırmak için çalışıyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2025'te ülkesi ve tüm Avrupa adına onurlu bir şekilde sona erdirilmesi için elinden geleni yapacağını belirtti.

Davit Kachkachishvili  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Zelenskiy: Savaşı bu yıl Ukrayna için onurlu şekilde sonlandırmak için çalışıyorum

Kiev

Zelenskiy, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında konuştu.

Konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dikkati çeken Zelenskiy, "Bu savaşı bu yıl Ukrayna ve tüm Avrupa için onurlu bir şekilde sonlandırmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum." dedi.

Savaşın sonlandırılması çabasında ortak ülkelerin yardımlarına ihtiyaç duyduklarını belirten Zelenskiy, "Hepimiz, savaşın sona erdirilmesinin ortak hedefimiz olduğunu unutmamalıyız. Rusya'nın değil, bizim hedefimizdir." şeklinde konuştu.

Rusya'nın, savaşa Kuzey Koreli askerleri dahil etmesinin Moskova yönetimini "zor durumda" bıraktığını öne süren Zelenskiy, bugüne kadar 4 bin kadar Kuzey Koreli askerin çatışmalarda öldüğünü kaydetti.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na askerlerini gönderen Kuzey Kore'nin modern bir savaş tecrübesini "kolay" yöntemlerle kazanmaya çalıştığını ifade etti.

Rusya'nın 2025 yılında savunma bütçesini geçen yıla göre yüzde 25 arttırdığını anlatan Zelenskiy, müttefiklerinden bu ülkeye yönelik daha fazla yaptırım uygulamalarını istedi.

Ülkesine yönelik Rus füze saldırılarının önlenmesi için ortaklardan daha fazla hava savunma sistemi talep eden Zelenskiy, müttefiklerin İHA üretimi konusunda da Ukrayna'yı desteklemeleri gerektiğini vurguladı.

Ukrayna ordusunun geçen yıl Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırıya değinen Zelenskiy, "Kursk operasyonu bizim zaferlerimizden biridir. Bence, sadece geçen yılın değil, aynı zamanda savaş sırasındaki en büyük zaferlerden biridir." dedi.

Zelenskiy, Kursk bölgesinde Ukrayna'nın saldırılarına karşılık verebilmsi için Rus ordusunun Ukrayna cephesinden 60 bin askeri geri almak zorunda kaldığını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daha önce yaptığı açıklamalarda, Ukrayna'ya yabancı askerleri gönderme girişimini değerlendiren Zelenskiy, "bu tür ortak birliklerin" ülkesinde konuşlandırılmasının en iyi araçlardan biri olduğuna inandığını belirtti.

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