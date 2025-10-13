Dolar
41.80
Euro
48.42
Altın
4,093.52
ETH/USDT
4,150.00
BTC/USDT
115,000.00
BIST 100
10,565.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşuyor İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze'ye ulaştı İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze'ye ulaştı
logo
Dünya

Zelenskiy'den, NATO ülkelerine "Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini güçlendirmeleri" çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO ülkelerine Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini mümkün olabilecek en kısa sürede güçlendirmeleri çağrısında bulundu.

Davit Kachkachishvili  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Zelenskiy'den, NATO ülkelerine "Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini güçlendirmeleri" çağrısı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Kiev

Zelenskiy, Slovenya'da düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO PA) Toplantısı'ndaki katılımcılara video mesajla hitap etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın sivil ve enerji altyapılarına yönelik yoğun saldırıları sürdürdüğünü belirtti.

Rusların amacının, kış gelmeden Ukrayna'nın savunma imkanlarını zayıflatmak olduğuna işaret eden Zelenskiy, "Biz buna izin veremeyiz." dedi.

Ukrayna'nın, hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesine ve uzun menzilli saldırıların düzenlenmesine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Zelenskiy, toplantıya katılan ülkelerin temsilcilerini bu konuyu her seviyede gündeme getirmeye davet etti.

Zelenskiy, "(Hava savunma) Sistemler ve füzeler konusunda ise kararın gelecek haftalarda verilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Küresel birlik yeterince güçlü olduğunda terör, her zaman kaybeder"

ABD Başkanı Donald Trump ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bu konuları da ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, müttefik ülkelerin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Zelenskiy, Gazze'de ateşkese işaret ederek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hala sürdüğünün altını çizdi. Zelenskiy, Rusya'yı barışı sağlamaya zorlamak gerektiğini savunarak, "Küresel birlik yeterince güçlü olduğunda terör, her zaman kaybeder." değerlendirmesinde bulundu.

Rusların Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullandığı füze ve insansız hava araçlarında (İHA) farklı ülkelerde üretilmiş bileşenlerin tespit edildiğini kaydeden Zelenskiy, "Rus İHA ve füzeleri için kritik bileşenler tedarik etmeye devam eden ülkelerin temsilcilerine baskı yapılması gerekiyor. Hiçbir Rus füzesi veya İHA'sı, diğer ülkelerden gelen parçalar olmadan uçamayacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Gazze'deki delegasyon personelimiz kahramanca mücadele sergiledi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu gençleri ve kadınları dinleyecek
Bursa barajlarının su seviyesi sağanak ve su kesintilerine rağmen azalmaya devam ediyor
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, 31 Ekim'e kadar günde 5 saat kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 102. yılını kutladı

Benzer haberler

Zelenskiy'den, NATO ülkelerine "Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini güçlendirmeleri" çağrısı

Zelenskiy'den, NATO ülkelerine "Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini güçlendirmeleri" çağrısı

Ukrayna’nın Tomahawk seyir füzesi talebi: Savaşın seyri değişir mi?

Rusya: Putin ve Trump'ın Alaska'daki zirvesinin ivmesi canlı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Putin'in, gerçekten dünya savaşı başlatma riski çok yüksek"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Putin'in, gerçekten dünya savaşı başlatma riski çok yüksek"
Kremlin: ABD, Ukrayna’ya Tomahawk verirse gerilimin yeni bir aşaması başlar

Kremlin: ABD, Ukrayna’ya Tomahawk verirse gerilimin yeni bir aşaması başlar
Zelenskiy: "Ruslar 500'e yakın İHA ve 50'den fazla füze ile saldırı düzenledi"

Zelenskiy: "Ruslar 500'e yakın İHA ve 50'den fazla füze ile saldırı düzenledi"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet