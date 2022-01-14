Dolar
13.54
Euro
15.50
Altın
1,825.80
ETH/USDT
3,215.50
BTC/USDT
42,248.00
BIST 100
2,056.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Erzurum’da "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" konferansında konuşuyor.
logo
Dünya, Koronavirüs

Yunanistan Kovid-19 tedavisinde Amerikan ilaç firması Merck'in ilacını kullanacak

Amerikan ilaç firması Merck'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği ve ağız yoluyla alınan "Molnupiravir" ilacının, Yunanistan'da kullanımına başlanacağı bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan   | 14.01.2022
Yunanistan Kovid-19 tedavisinde Amerikan ilaç firması Merck'in ilacını kullanacak

Atina

Yunanistan Sağlık Bakan Yardımcısı Mina Gaga, ilacın yoğun bakımdaki hasta sayılarında düşüş sağlayabileceğini belirterek artık doktorların ilgili dijital platforma talepte bulunmasıyla hastalarda kullanılabileceğini söyledi.

Monoklonal antikor ilacınkine benzer bir kullanım şekli olacak ilaç, hamileler üzerinde kullanılmayacak.

Avrupa İlaç Ajansından (EMA)​​​​​​​ henüz onay almayan ilacın kullanımı için hasta rızası şart olacak.

Doktorun reçetede yazması halinde ilaç, hastaların evine kadar ulaştırılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan Kovid-19 tedavisinde Amerikan ilaç firması Merck'in ilacını kullanacak
Kovid-19, gebeliğin son döneminde bebekler için 4 kat daha ölümcül
Almanya’da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Spor ve vitaminlere güvenen Kovid-19 hastasının 'aşı' pişmanlığı
DSÖ, Kovid-19 tedavisinde 2 eklem iltihabı ilacının kullanımını tavsiye etti

Benzer haberler

Yunanistan Kovid-19 tedavisinde Amerikan ilaç firması Merck'in ilacını kullanacak

Yunanistan Kovid-19 tedavisinde Amerikan ilaç firması Merck'in ilacını kullanacak

İngiltere'de 'Başbakanlıkta yeni parti' iddiaları Johnson üzerindeki baskıyı artırdı

Kovid-19, gebeliğin son döneminde bebekler için 4 kat daha ölümcül

Almanya’da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Almanya’da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Yunan uzmanlar ABD'nin EastMed'den desteğini çekmesini değerlendirdi

Yunan uzmanlar ABD'nin EastMed'den desteğini çekmesini değerlendirdi
Kovid-19 salgını Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na ilgiyi düşürdü

Kovid-19 salgını Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na ilgiyi düşürdü