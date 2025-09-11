WSJ: Trump, İsrail'in Katar'a saldırısının ardından Netanyahu ile gergin bir görüşme yaptı
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "gergin" bir telefon görüşmesi yaptığını öne sürdü.
ABD yönetiminden üst düzey yetkililerin WSJ'ye verdiği bilgiye göre, Trump İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırının ardından Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Yetkililer, Katar'a saldırı haberini ilk aldığı anda Trump'ın "öfkelendiğini" ve gergin bir ses tonuyla Netanyahu'ya saldırı karşısında derin bir hayal kırıklığı duyduğunu söylediğini aktardı.
Trump, Netanyahu'ya Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef alma kararının akıllıca olmadığını söylediğini belirtti.
Öte yandan Netanyahu, saldırıları başlatmak için elinde kısa bir zaman olduğunu ve bu fırsatı değerlendirdiğini ifade etti.
Saldırının ardından tarafların yaptığı ikinci bir görüşme yaptığını belirten yetkililer, bu görüşmenin ilkine kıyasla daha "samimi" olduğunu kaydetti.
Yetkililer, Netanyahu'nun ABD'nin görüşü alınmadan hareket etmesinin Trump'ı giderek daha fazla hayal kırıklığına uğrattığını öne sürdü.
İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.
Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
