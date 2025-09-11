Dolar
41.30
Euro
48.41
Altın
3,629.54
ETH/USDT
4,425.00
BTC/USDT
114,051.00
BIST 100
10,615.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Düzce’de Akçakoca Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulu Açılış Töreni’nde konuşuyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Meclis Başkanı Cahit Karakaş için Meclis’te düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

WSJ: Trump, İsrail'in Katar'a saldırısının ardından Netanyahu ile gergin bir görüşme yaptı

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "gergin" bir telefon görüşmesi yaptığını öne sürdü.

Ecem Şahinli Ögüç  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
WSJ: Trump, İsrail'in Katar'a saldırısının ardından Netanyahu ile gergin bir görüşme yaptı

Ankara

ABD yönetiminden üst düzey yetkililerin WSJ'ye verdiği bilgiye göre, Trump İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırının ardından Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yetkililer, Katar'a saldırı haberini ilk aldığı anda Trump'ın "öfkelendiğini" ve gergin bir ses tonuyla Netanyahu'ya saldırı karşısında derin bir hayal kırıklığı duyduğunu söylediğini aktardı.

Trump, Netanyahu'ya Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef alma kararının akıllıca olmadığını söylediğini belirtti.

Öte yandan Netanyahu, saldırıları başlatmak için elinde kısa bir zaman olduğunu ve bu fırsatı değerlendirdiğini ifade etti.

Saldırının ardından tarafların yaptığı ikinci bir görüşme yaptığını belirten yetkililer, bu görüşmenin ilkine kıyasla daha "samimi" olduğunu kaydetti.

Yetkililer, Netanyahu'nun ABD'nin görüşü alınmadan hareket etmesinin Trump'ı giderek daha fazla hayal kırıklığına uğrattığını öne sürdü.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamu alım süreçlerinde "dijitalleşme" ve "yapay zeka" ile denetim güçlendirilecek
AYM, Mehmet Murat Çalık'ın tahliyesine yönelik tedbir talebini reddetti
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen ile kardeşi "rüşvet" soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi
Tekirdağ'daki Türkmenli Göleti'nde su seviyesi yüzde 2'nin altına düştü
İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Benzer haberler

ABD'de Trump destekçisi aktivist Charlie Kirk'ü öldüren saldırgan aranıyor

ABD'de Trump destekçisi aktivist Charlie Kirk'ü öldüren saldırgan aranıyor

ABD Eğitim Bakanlığı, azınlık öğrencileri için ayrılan 350 milyon dolarlık fonu durdurdu

WSJ: Trump, İsrail'in Katar'a saldırısının ardından Netanyahu ile gergin bir görüşme yaptı

Hollanda, İsrail'in Filistin'de işgal ettiği bölgelerden ithalatı yasaklayacak

Hollanda, İsrail'in Filistin'de işgal ettiği bölgelerden ithalatı yasaklayacak
Sisi ile Pezeşkiyan İran'ın nükleer enerji meselesini görüştü

Sisi ile Pezeşkiyan İran'ın nükleer enerji meselesini görüştü
Katar'dan Netanyahu'nun tekrar saldırı tehditlerine tepki

Katar'dan Netanyahu'nun tekrar saldırı tehditlerine tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet