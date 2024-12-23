Dolar
35.22
Euro
36.76
Altın
2,623.65
ETH/USDT
3,337.10
BTC/USDT
95,946.00
BIST 100
9,725.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Makedonya’da Kalkandelen Üniversitesinde düzenlenen "Yeni Küresel Sistem Arayışı" konferansında konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da 2024-2025 Sezonu Turistik Doğu Ekspresi Treni Uğurlama Töreni'nde konuşuyor.
logo
Dünya

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şera ile Şam'da görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera'yla bir araya geldiği bildirildi.

Laith Al-jnaidi, Mahmut Geldi  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şera ile Şam'da görüştü

Amman

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Safedi'nin Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Safedi'nin Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şera ile bir araya geldiği aktarılan açıklamada, "Safedi, şu anda Şam'da Şera ile geniş çaplı görüşmelerde bulunuyor." denildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada, Safedi'nin Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şera ve Suriyeli yetkililerle bir dizi görüşmeler yapacağı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TDK'nın 2024 yılının kelimesi oylamasında "kalabalık yalnızlık" seçildi
Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi
Dışişleri Bakanlığı, Gagauz Özerk Yeri'nin özel hukuki statüsünün yıl dönümünü kutladı
Sosyal yardım alan 19 bin kişi bu yıl işe yerleştirildi
Suriyelilerin sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Benzer haberler

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şera ile Şam'da görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şera ile Şam'da görüştü

İran: Suriye'deki mevcut yönetimle doğrudan bir bağlantımız bulunmamaktadır

Yeni dönemde Suriye’de Arap ülkelerinden ne bekleniyor?

Suriye ekonomisi yaptırımların yükü altında

Suriye ekonomisi yaptırımların yükü altında
Suriye'de rejim unsurları silahlarını teslime ve yeni yönetime kayıt yaptırmaya devam ediyor

Suriye'de rejim unsurları silahlarını teslime ve yeni yönetime kayıt yaptırmaya devam ediyor
BM: Suriyelilerin ülkelerine dönebilmesi ve ülkenin yeniden inşası uluslararası toplumun desteğiyle mümkün

BM: Suriyelilerin ülkelerine dönebilmesi ve ülkenin yeniden inşası uluslararası toplumun desteğiyle mümkün
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet