İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin orta kesimlerdeki Humus iline hava saldırısı düzenledi.
Şam
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Humus çevresini hava saldırısıyla hedef aldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, saldırıda Humus çevresinde yer alan bir askeri noktadaki hava savunma sistemleri vuruldu.
Yerel kaynaklara göre, Suriye'nin sahil bölgesindeki Lazkiye ilinde de şiddetli patlama sesi duyuldu.