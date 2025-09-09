Dolar
Dünya

İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin orta kesimlerdeki Humus iline hava saldırısı düzenledi.

Mehmet Burak Karacaoğlu  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

Şam

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Humus çevresini hava saldırısıyla hedef aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, saldırıda Humus çevresinde yer alan bir askeri noktadaki hava savunma sistemleri vuruldu.

Yerel kaynaklara göre, Suriye'nin sahil bölgesindeki Lazkiye ilinde de şiddetli patlama sesi duyuldu.

