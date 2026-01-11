İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli bölgelerine hava ve kara saldırılarını sürdürüyor
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin farklı noktalarına hava, kara ve denizden yoğun saldırılarına devam ediyor.
İstanbul/Ramallah
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail işgal güçlerine ait topçular Gazze kentinin doğusundaki Tuffah ve Zeytun mahallelerini hedef aldı.
İsrail’e ait savaş uçakları, Gazze’nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusundaki birçok bölgeyi bombalarken, güneyde ise Refah kentinin güneybatısındaki alanlara hava saldırıları düzenledi.
Gazze Şeridi’nin kuzeyinde de İsrail’e ait savaş uçakları, Cibaliya’nın doğusu ile Beyt Lahiya’da hava saldırıları düzenledi ve bazı binaları havaya uçurdu. Söz konusu saldırılar topçu bombardımanıyla eş zamanlı yürütüldü.
İsrail donanmasına ait savaş gemileri de Gazze’nin kuzeyindeki kıyı bölgelerine çok sayıda top mermisi ateşledi.
İsrail, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik ihlallerini sürdürmeye devam ediyor.
İsrail askerleri, işgal altındaki El-Halil’de bir Filistinliyi öldürdü
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde, araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açtıkları bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, cesedine de el konulduğu bildirildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, “Dün gece El-Halil’de işgal güçleri tarafından şehit edilen 58 yaşındaki vatandaş Şakir Felah Ahmed el-Cabari’nin (58) öldürüldüğü ve naaşına el konulduğu bildirildi.” açıklamasında bulundu.
Resmi Filistin’in Sesi radyosu da gece İsrail askerlerinin El-Halil’de bir Filistinli erkeği vurarak yaraladığını, ardından gözaltına aldığını duyurmuştu.
Filistin resmi televizyonunda yer alan haberde ise İsrail askerleri, yaralanan Filistinliye ulaşmak isteyen ambulansın bölgeye girişini engellediği belirtilmişti.
Ordudan yapılan açıklamada da söz konusu olayda araçlı saldırı girişimi yapıldığı iddia edilmişti.
İsrail, 8 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına başlamasından bu yana Batı Şeria’da da gerilimi tırmandırıyor. Bu süreç boyunca baskınlar, yaygın gözaltılar, mülk tahribatı ve Yahudi yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesi dikkati çekiyor.
Filistin resmi verilerine göre, gerilimin başladığı tarihten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillierin Batı Şeria’daki saldırılarında en az 1106 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.
İsrail askerleri Nablus’a düzenledikleri baskında iki Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskında iki Filistinliyi gözaltına aldı, bir camiyi kuşatarak içerideki Filistinlileri saatlerce alıkoydu.
Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail’e bağlı özel birlikler Nablus’un eski şehir bölgesindeki Karyun Mahallesi’ne baskın düzenledi. Kısa süre sonra kent, farklı eksenlerden eş zamanlı olarak kuşatıldı.
Eski şehir sokakları ve doğu çarşısında yoğun şekilde konuşlanan İsrail askerlerinin gerçek mermiyle yoğun ateş açtığı bildirildi.
İsrail askerlerinin Luey Şaban ve Hamidu Zekkari isimli Filistinlileri gözaltına aldığı belirtildi.
Sabah namazına gidenler saatlerce alıkonuldu
Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin Nablus kentinde bulunan Yasemin Mahallesi’ndeki Sattun Camisi’ni kuşattığı, sabah namazı için camide bulunan Filistinlileri saatlerce alıkoyduğu belirtildi.
Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile koordinasyon sağlanarak camiden 12 kişinin çıkarıldığı, ancak içerideki toplam kişi sayısının açıklanmadığı aktarıldı.
Bir İsrail askeri hafif yaralandı
İsrail ordusu, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Nablus kentinde yürütülen askeri saldırı sırasında askerlere yönelik açılan ateş sonucu bir askerinin orta derecede yaralandığını bildirdi.
Açıklamada, yaralı askerin tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildiği ve ailesine bilgi verildiği belirtildi.
İsrail ordusu, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için bölgede arama başlatıldığını da kaydetti.
Gazze’ye yönelik 8 Ekim 2023’te saldırıların başlamasından bu yana Batı Şeria’da da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınları, keyfi gözaltılar, mülklere zarar verilmesi ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesiyle tırmanış gösterdi.
Filistinli kaynaklara göre bu süreçte Batı Şeria'da en az 1106 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.