Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,125.00
BTC/USDT
91,120.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’da kar yağışı etkili oluyor. Oran’dan yayındayız.
logo
Dünya

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine 1 saat içerisinde 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyini, bir saat içerisinde düzenlediği 10'dan fazla hava saldırısıyla hedef aldığı bildirildi.

Faruk Hanedar  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine 1 saat içerisinde 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi Fotoğraf: Ramiz Dallah/AA

Kudüs

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail saldırılarının ağırlıklı olarak ülkenin güneyinde Nebatiye çevresine gerçekleştirildiğini aktardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdüren İsrail savaş uçaklarının Tuffah beldesinin kuzey kesimlerinde kalan El-Bureyc bölgesini çok sayıda hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusu, Nebatiye'nin kuzeyindeki Cezzin bölgesine de hava saldırıları düzenlerken Sayda yakınlarındaki Tebna'ya atılan bir füzenin ise patlamadığı kaydedildi.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusundan saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın silah depolama amacıyla kullandığı tünellerin hedef alındığı ileri sürüldü.

Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiği için saldırıların gerçekleştirildiği savunulan açıklamada, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yeni bir sadırı uyarısı yayımladı.

Sözcü, Keferhatta beldesinde bir binanın işaretlendiği paylaşımda, bölgeye kısa bir süre içerisinde saldırı düzenleneceği tehdidinde bulunarak ,buradan en az 300 metre uzaklaşılması gerektiğini kaydetti.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih'te motoru alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın için uçuş azaltma kararı
Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Beylikdüzü'nde sağanak nedeniyle 5 katlı binanın giriş katındaki 2 daireyi su bastı
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 7 ilde daha kura çekilişi yapılacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine 1 saat içerisinde 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine 1 saat içerisinde 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli bölgelerine hava ve kara saldırılarını sürdürüyor

İsveç’te ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesi ve İsrail’in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Netanyahu, ABD'den aldıkları askeri yardımları 10 yıl içinde sıfıra indirmeyi istiyor

Netanyahu, ABD'den aldıkları askeri yardımları 10 yıl içinde sıfıra indirmeyi istiyor
Lübnan’dan 2025’te yarım milyondan fazla Suriyeli mülteci ülkelerine döndü

Lübnan’dan 2025’te yarım milyondan fazla Suriyeli mülteci ülkelerine döndü
İsrail ordusu, Lübnan topraklarına girerek sınır hattındaki bir evi havaya uçurdu

İsrail ordusu, Lübnan topraklarına girerek sınır hattındaki bir evi havaya uçurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet