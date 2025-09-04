Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail askerlerinin geçen hafta sınırı geçerek Ürdün'e girdiği ortaya çıktı

İsrail askerlerinin geçen hafta Ürdün'e yasa dışı girdiği, gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra geri gönderildiği ortaya çıktı.

Burak Dağ  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
İsrail askerlerinin geçen hafta sınırı geçerek Ürdün'e girdiği ortaya çıktı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Haaretz gazetesinin haberine göre, bir grup İsrail askeri, ülkenin güneyindeki Arava Çölü bölgesindeki sınırı geçerek Ürdün'e girdi.,

Komutanlarının izni ve bilgisi olmaksızın Ürdün'e girdiği belirtilen İsrail askerleri, birkaç yüz metre boyunca ilerledi.

İsrail askerleri, bölgede devriye gezen Ürdün askerleri tarafından durdurulduktan sonra sorgu için askeri kampa götürüldü. Birkaç saat boyunca sorgulanan İsrail askerleri, geri gönderildi.

İsrail ordusu, bir grup askerinin yasa dışı olarak Ürdün'e geçtiğini Haaretz'e doğruladı. Askerlerin hangi birlikte görev yaptığı veya sınırı neden geçtikleri konusunda ise bilgi vermeyi reddetti.

Abu Dabi merkezli Sky News Arabia televizyonu Ürdün'e giren İsrail askeri sayısını sekiz olarak açıkladı.

