Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Tunceli İl Başkanlığı’nda “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programında konuşuyor.
logo
Dünya

Suriye, Türkiye ve Ürdün ulaştırma alanında işbirliğini genişletiyor

Ürdün'ün başkenti Amman'da, Suriye, Türkiye ve Ürdün arasında ulaştırma alanında ortak projeler geliştirme konusunda üçlü zirve düzenlendi.

Ömer Koparan  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
Suriye, Türkiye ve Ürdün ulaştırma alanında işbirliğini genişletiyor

Şam

Suriye haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Suriye, Türkiye ve Ürdün arasında ulaştırma sektöründe kara ve demir yolu bağlantılarının geliştirilmesi, sınır geçişlerinin etkinleştirilmesi ve bölgesel ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Amman'daki üçlü zirveye, üç ülkenin Ulaştırma bakanlıklarından üst düzey isimler katıldı.

Zirvede konuşan Suriye Ulaştırma Bakan Yardımcısı Muhammed Ömer Rahal, ulaştırmanın artık yalnızca bir geçiş aracı değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma ve istikrarın temel dayanağı olduğunu belirtti.

Rahal, üç ülkenin stratejik konumunun Doğu ile Batı'yı, Kuzey ile Güney'i birbirine bağlayan doğal bir köprü niteliği taşıdığını ve bunun yatırım, ticaret ve entegrasyon için büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Özellikle Hicaz Demir Yolu ve Gaziantep-Halep hattı olmak üzere demir yolu projelerinin yeniden etkinleştirilmesi gerektiğini belirten Rahal, Nassib Cabir ve Babülhava sınır kapılarının yeniden işler hale getirilmesinin önemine değindi.

Ayrıca kamyonların yeniden yükleme yapılmadan geçişini kolaylaştıracak ulaştırma anlaşmalarının güncellenmesi çağrısında bulunan Rahal, "Türkiye'nin sanayi gücü, Suriye'nin tarım ve insan kaynağı, Ürdün'ün lojistik konumu bir araya geldiğinde, bölgede güçlü bir ekonomik merkez inşa edilebilir." dedi.

Suriye tarafı, zirvede, bölgesel ulaştırma projelerini geliştirme ve ülkeyi yeniden uluslararası ticaret koridorunun önemli bir parçası haline getirme yönündeki kararlılığını teyit etti.

