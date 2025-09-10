Dolar
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Münbiç’te sivilleri hedef aldı

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç’in güneyindeki sivilleri roketatarlarla hedef alması sonucu, aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ömer Koparan  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Münbiç’te sivilleri hedef aldı Fotoğraf: Mutez Muhammed/AA

Halep

PKK/YPG, Münbiç’in güneyinde yer alan Hafsa kırsalındaki Rasm Ahmar ve Kayariya köylerine roketli saldırı düzenledi.

Saldırıda aynı aileden 1 sivil hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Fırat’ın doğusunda işgal ettiği bölgelerden sık sık Münbiç ve çevresindeki köylerde yaşayan sivillere saldırılar düzenliyor.

