Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Münbiç’te sivilleri hedef aldı
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç’in güneyindeki sivilleri roketatarlarla hedef alması sonucu, aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Halep
PKK/YPG, Münbiç’in güneyinde yer alan Hafsa kırsalındaki Rasm Ahmar ve Kayariya köylerine roketli saldırı düzenledi.
Saldırıda aynı aileden 1 sivil hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Fırat’ın doğusunda işgal ettiği bölgelerden sık sık Münbiç ve çevresindeki köylerde yaşayan sivillere saldırılar düzenliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.