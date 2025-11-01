Dolar
Dünya

Axios: Suriye Cumhurbaşkanı Şara 10 Kasım'da Washington'ı ziyaret edecek

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ın 10 Kasım'da Washington'a gideceği ve Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacağı iddia edildi.

Dildar Baykan Atalay  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Axios: Suriye Cumhurbaşkanı Şara 10 Kasım'da Washington'ı ziyaret edecek

Ankara

Axios sitesinin haberine göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Manama'da Axios muhabirine konuştu.

Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın 10 Kasım'da Washington'a gideceğini belirtti.

Bu durumda Şara, Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.

Öte yandan Barrack, söz konusu ziyarette Şara'nın ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona Suriye'nin katılımına ilişkin bir anlaşma imzalamasının beklendiğini belirtti.

Suriye ve İsrail arasında müzakere yapılacak

Ayrıca Barrack, Suriye ve İsrail arasındaki müzakerelerin 5'incisinin de Şara'nın ziyareti esnasında Washington'da yapılacağını kaydetti.

Barrack, ABD'nin bu yılın sonuna kadar Suriye ve İsrail arasında bir güvenlik anlaşması yapılmasını hedeflediğini sözlerine ekledi.




