AA, Suriye’de terör örgütü YPG/SDG’nin işgali altındaki Deyr Hafir’i havadan görüntüledi
Suriye ordusunun olası operasyonu öncesi terör örgütü YPG/SDG'nin işgalinde yer alan ve Fırat Nehri'nin batısında bulunan Deyr Hafir beldesinde sessizlik hakim.
Halep
Anadolu Ajansı (AA), Suriye ordusunun askeri alan ilan ettiği terör örgütünün işgali altındaki Deyr Hafir beldesini havadan görüntüledi.
- Terör örgütü YPG/SDG işgalindeki Deyr Hafir’den yaklaşık 1000 aile güvenli bölgelere ulaştı
- Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Fırat Nehri'nin batısındaki sivillerin tahliyesi için koridor açacak
- Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Deyr Hafir hattına takviye yapıyor
- Terör örgütü YPG/SDG Deyr Hafir’den sivillerin çıkışını engelliyor
Terör örgütünün işgalinde olan ve Suriye ordusunun askeri alan ilan ettiği Deyr Hafir'de sessizliğin hakim olduğu görüldü.
Anadolu Ajansı, Suriye’de terör örgütü YPG/SDG’nin işgali altındaki Deyr Hafir’i havadan görüntüledi https://t.co/f1DkHkOcCj pic.twitter.com/TUQNAGTY6c— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 16, 2026
Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı beldenin sokaklarında yaya ve araç trafiği neredeyse tamamen durmuş durumda. Deyr Hafir'in içinden geçen M15 kara yolunun tamamen boş olması ise dikkati çekti.
Suriye ordusunun, sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için insani koridor ilan ettiği M15 kara yolunun bazı noktalarının terör örgütünce beton bloklarla kapatıldığı görüldü.
Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.
Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.
Terör örgütü YPG/SDG ise muhtemel operasyonda canlı kalkan olarak kullanmak için sivillerin geçişini engelliyor.
Fotoğraf: Hakan Dündar/AA
Deyr Hafir'den kaçabilen siviller havadan görüntülendi
Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'nin engellemelerine rağmen, yüzlerce aile patika yollar ve tarlalar üzerinden Deyr Hafir'den çıkmayı başardı.
Hükümetin kontrolündeki güvenli noktalara ulaşan sivilleri, Suriye ordusu ve Sivil Savunma ekipleri karşıladı. Gelenlerin kayıtlarını tutan ekipler, insani yardım desteği de sağladı.
AA ekibi, güvenli bölgelere ulaşan sivilleri ve araçlarını havadan görüntüledi. Gelenlerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu görüldü.
AA’ya konuşan Sivil Savunma yetkilileri, dün ve bugün yüzlerce ailenin bölgeden çıktığını açıklamıştı.
Suriye hükümeti, insani koridorun süresini uzatarak bugün 09.00-17.00 saatleri arasında da açık olacağını duyurmuştu.
