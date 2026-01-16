Dolar
logo
Dünya

AA, Suriye’de terör örgütü YPG/SDG’nin işgali altındaki Deyr Hafir’i havadan görüntüledi

Suriye ordusunun olası operasyonu öncesi terör örgütü YPG/SDG'nin işgalinde yer alan ve Fırat Nehri'nin batısında bulunan Deyr Hafir beldesinde sessizlik hakim.

Mehmet Burak Karacaoğlu, Ahmet Karaahmet, Turgut Alp Boyraz, Mustafa Deveci  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
AA, Suriye’de terör örgütü YPG/SDG’nin işgali altındaki Deyr Hafir’i havadan görüntüledi Fotoğraf: Izz Aldien Alqasem/AA

Halep

Anadolu Ajansı (AA), Suriye ordusunun askeri alan ilan ettiği terör örgütünün işgali altındaki Deyr Hafir beldesini havadan görüntüledi.

Terör örgütünün işgalinde olan ve Suriye ordusunun askeri alan ilan ettiği Deyr Hafir'de sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı beldenin sokaklarında yaya ve araç trafiği neredeyse tamamen durmuş durumda. Deyr Hafir'in içinden geçen M15 kara yolunun tamamen boş olması ise dikkati çekti.

Suriye ordusunun, sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için insani koridor ilan ettiği M15 kara yolunun bazı noktalarının terör örgütünce beton bloklarla kapatıldığı görüldü.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.

Terör örgütü YPG/SDG ise muhtemel operasyonda canlı kalkan olarak kullanmak için sivillerin geçişini engelliyor.


Fotoğraf: Hakan Dündar/AA

Deyr Hafir'den kaçabilen siviller havadan görüntülendi

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'nin engellemelerine rağmen, yüzlerce aile patika yollar ve tarlalar üzerinden Deyr Hafir'den çıkmayı başardı.

Hükümetin kontrolündeki güvenli noktalara ulaşan sivilleri, Suriye ordusu ve Sivil Savunma ekipleri karşıladı. Gelenlerin kayıtlarını tutan ekipler, insani yardım desteği de sağladı.

AA ekibi, güvenli bölgelere ulaşan sivilleri ve araçlarını havadan görüntüledi. Gelenlerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu görüldü.

AA’ya konuşan Sivil Savunma yetkilileri, dün ve bugün yüzlerce ailenin bölgeden çıktığını açıklamıştı.

Suriye hükümeti, insani koridorun süresini uzatarak bugün 09.00-17.00 saatleri arasında da açık olacağını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletilecek
Karlov suikastının planlayıcılarından FETÖ üyesi Cemal Karaata'nın isim değiştirdiği tespit edildi
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan: Bu millet evelallah bu toprakları hep imanla yoğurmuş
AKOM'dan İstanbul'da hafta sonu buzlanma ve don uyarısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC için de siber güvenlik konuları önümüzdeki dönemde daha fazla ele alınmalı
