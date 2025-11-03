Dolar
logo
Dünya

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, devrik rejimden kaçan 21 diplomatı görevlerine iade etti

Suriye Dışişleri Bakanlığının, devrik rejimden kaçan 21 diplomatı görevlerine iade ettiği bildirildi.

Mehmet Burak Karacaoğlu  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, devrik rejimden kaçan 21 diplomatı görevlerine iade etti

Şam

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, bugün Şam'daki Bakanlık merkezinde devrik rejimden ayrılan bir dizi diplomatı kabul etti.

Görüşmede Şeybani, diplomatların eski rejimin suçlarını ifşa etmedeki tutumlarını ve çabalarını överek, 21 diplomatın görevlerine iade edilmesini öngören bir kararname imzaladı.

