Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, devrik rejimden kaçan 21 diplomatı görevlerine iade etti
Suriye Dışişleri Bakanlığının, devrik rejimden kaçan 21 diplomatı görevlerine iade ettiği bildirildi.
Şam
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, bugün Şam'daki Bakanlık merkezinde devrik rejimden ayrılan bir dizi diplomatı kabul etti.
Görüşmede Şeybani, diplomatların eski rejimin suçlarını ifşa etmedeki tutumlarını ve çabalarını överek, 21 diplomatın görevlerine iade edilmesini öngören bir kararname imzaladı.
