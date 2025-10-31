Dolar
42.05
Euro
48.50
Altın
4,022.72
ETH/USDT
3,856.50
BTC/USDT
109,973.00
BIST 100
10,954.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG protesto edildi

Suriye’nin birçok ilinde, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG protesto edildi.

Ömer Koparan  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG protesto edildi Bakr Fotoğraf: Bakr Al Kasem/AAAl Kasem

Syria

Suriye’nin başkenti Şam başta olmak üzere Halep, Hama, Humus, İdlib ve Lazkiye illerinde binlerce kişi, terör örgütüne karşı gösteriler düzenledi.

Örgütün işgal ettiği bölgelerde gerçekleştirdiği ihlalleri, yolsuzlukları ve zorunlu askeri uygulamaları protesto eden siviller, Suriye hükümetinden müdahale talebinde bulundu.

Protestocular, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya çağrıda bulunarak ülkenin doğusunun terör örgütünden temizlenmesini istedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Göstericiler, “SDG, bir terör örgütüdür”, “SDG, Esed ve Captagon ticareti aynıdır” ve “SDG’ye verilen desteğin derhal ve koşulsuz sona erdirilmesini talep ediyoruz” yazılı pankartlar taşıdı.

SDG’yi, kontrol ettiği bölgelerde eski rejim unsurlarını korumakla suçlayan göstericiler, örgütün Rakka, Haseke ve Deyrizor’daki bölgelerde sürdürdüğü tünel kazma faaliyetlerini kınadı.

"Suriye, birdir"

AA muhabirine konuşan Deyrizorlu Sultan Ali, 11 yıldır süren zorunlu askerlik uygulamaları ile eğitim ve idarede yaygın yolsuzluk yaşandığını söyledi.

Ali, "Hükümetimizden terör örgütünün bölgeden çıkarılmasını istiyoruz. Hükümete bağlı yeni Suriye ordusunun yanındayız. Suriye, birdir." dedi.

Örgüt yönetimindeki idarelerde rüşvet ve usulsüzlükler olduğunu, yardım kuruluşlarına dahi müdahale edilip yardımların saptırıldığını ve kadınlara yönelik kötü muamele yapıldığını söyleyen Ali, “Evlerimize giriyorlar, son ihalelerini Deyrizor köylerinde yaptılar.” diye konuştu.

Deyrizorda 3 kişinin örgüt tarafından öldürüldüğünü iddia eden Ali, “Kendi ellerimde ölen bir kadının kucağında açlıktan ağlayan bir çocuğu ben kurtardım. İnsan haklarını tanımıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Protestolara katılan Rakkalı Abdulazız Kaddur da kalabalığın, Rakka ve Deyrizor’da örgütün yaptığı hukuksuzlukları ve hak ihlallerini protesto etmek amacıyla bir araya geldiğini söyledi.

Kaddur, halkın şikayetlerini Suriye hükümetine iletmek üzere toplandığını belirterek, “Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’dan terör örgütünün bölgeden en hızlı şekilde temizlenmesini istiyoruz.” dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Türkiye'miz sahip olduğu güçle küresel yeniden kurulum aşamasının önemli aktörlerinden biridir
Bakan Fidan: Netanyahu, Gazze'de ateşkesi ihlal etmek ve soykırımı yeniden başlatmak için bahane aramakta
TRT World Forum 2025 İstanbul'da başladı
Bakan Kurum: Ülkemizin denizlerini ve göllerini koruyabilmek için çok önemli adımlar atıyoruz
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Benzer haberler

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG protesto edildi

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG protesto edildi

Lübnan: Yıl sonuna kadar ülkesine gönüllü dönen Suriyeli sayısının yarım milyona ulaşması bekleniyor

Londra'da İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Şam’da devrik Esed rejimi enkazlardan yapay dağ oluşturdu

Şam’da devrik Esed rejimi enkazlardan yapay dağ oluşturdu
İsrail, Suriye'deki işgalini genişletiyor

İsrail, Suriye'deki işgalini genişletiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet