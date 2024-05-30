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Dünya

UNRWA: Gazze'de aileler görülmemiş acil sağlık sorunlarıyla karşı karşıya

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde insanların görülmemiş acil sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Çağrı Koşak  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
UNRWA: Gazze'de aileler görülmemiş acil sağlık sorunlarıyla karşı karşıya

İstanbul

UNRWA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'de aileler görülmemiş acil sağlık sorunlarıyla karşı karşıya." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de yaşayan Filistinli ailelerin her gün "yaralanma, travma, temizlik sorunu, bulaşıcı hastalık, yetersiz gıda ve su" gibi sorunların yanı sıra sağlık hizmetlerine kısıtlı şekilde ulaşabildikleri ifade edildi.

Gazze halkının karşı karşıya kaldığı tüm bu sorunların ancak ateşkes yoluyla bitebileceği vurgulanan açıklamada "şimdi ateşkes" çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli öldürüldü, 81 bin 420 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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