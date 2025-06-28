İsveç'te İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısı yaptı.
Stockholm
Başkentin Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüdü.
Gösteriye katılan yüzlerce kişi, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil İsrail, Gazze'den defol" ve "Acil ve şartsız ateşkes" sloganları attı.
Filistin bayrakları taşıyan protestocular, Gazze'deki soykırımın durdurulmasını istedi.
Gösteriye katılan Uppsala Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mattias Gardell, AA muhabirine, İsveç hükümetini İsrail'in Filistinlilere yönelik yaptığı soykırıma sessiz kalmakla suçladı.
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İsveç hükümetinin soykırıma karşı harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Gardell, şu ifadeleri kullandı:
"Aşırı sağcı İsrail hükümetinin Filistinlileri ölüm kamplarına yani toplama kamplarına nasıl sürdüğünü görüyoruz. İsrail'in Filistinlilere gönderilen acil ve insani yardımları insanları vurup öldürmek için yem olarak nasıl kullandıklarını görüyoruz. İsveç hükümetinin, liberal demokrasinin gereği olarak uluslararası hukuka uygun şekilde İsrail'in soykırımına karşı tavır almasını istiyoruz. İsveç'in İsrail'e silah satışını durdurmasını ve soykırıma devam eden İsrailli şirketlere boykotun uygulanmasını, işbirliğinin geri çekilmesini talep ediyoruz. Filistin'deki soykırım suçlusu kişilerin Lahey'de yargılanması gerektiğini buradan haykırıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.