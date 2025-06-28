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THY'nin İran seferleri yeniden başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), ara verilen İran seferlerine pazartesi günü yeniden başlanacağını duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 28.06.2025 - Güncelleme : 28.06.2025
THY'nin İran seferleri yeniden başlıyor

İstanbul

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Haziran Pazartesi günü İran-Meşhed seferlerimizi tekrar başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

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