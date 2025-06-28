THY'nin İran seferleri yeniden başlıyor
Türk Hava Yolları (THY), ara verilen İran seferlerine pazartesi günü yeniden başlanacağını duyurdu.
İstanbul
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Haziran Pazartesi günü İran-Meşhed seferlerimizi tekrar başlatıyoruz." ifadesini kullandı.
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