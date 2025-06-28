Dolar
39.91
Euro
46.74
Altın
3,274.27
ETH/USDT
2,424.80
BTC/USDT
107,290.00
BIST 100
9,404.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bilecik'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" kaspamında düzenlenen panele katılıyor Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İsrail'in İran'a saldırılarında 49 kadın ve 13 çocuk da hayatını kaybedenler arasında

İsrail'in İran'a saldırılarında 49 kadın ve 13 çocuğun da hayatını kaybedenler arasında olduğu bildirildi.

Ahmet Dursun  | 28.06.2025 - Güncelleme : 28.06.2025
İsrail'in İran'a saldırılarında 49 kadın ve 13 çocuk da hayatını kaybedenler arasında

Tahran

İran devlet televizyonuna göre, İsrail'in İran'a 13 Haziran'da başlattığı saldırılarda 627 kişi yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenler arasında 49 kadın ve en küçüğü 2 aylık bebek olmak üzere 13 çocuk da yaşamını yitirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Diğer yandan İsrail, ülkenin çeşitli kentlerinde 7 hastane ve 11 ambulansı doğrudan hedef aldı. 5 sağlık görevlisinin de bu saldırılarda hayatını kaybettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya'da görev yapan Pilot Albay Maden, kalp krizi sonucu şehit oldu
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi
Çölyak ve PKU hastalıklarına dikkati çekmek için pedal çeviriyorlar
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Benzer haberler

ABD Kongre üyesi Tlaib, İsrail-ABD güdümlü yardım kuruluşuna sağlanan fona tepki gösterdi

ABD Kongre üyesi Tlaib, İsrail-ABD güdümlü yardım kuruluşuna sağlanan fona tepki gösterdi

İsrail'in İran'a saldırılarında 49 kadın ve 13 çocuk da hayatını kaybedenler arasında

ABD Senatosu, Kongre'den onay almadan İran'a askeri harekatta bulunulmasını engelleyecek tasarıyı reddetti

ABD Başkanı Trump, "İran'la 30 milyar dolarlık sivil nükleer anlaşma" iddialarına tepki gösterdi

ABD Başkanı Trump, "İran'la 30 milyar dolarlık sivil nükleer anlaşma" iddialarına tepki gösterdi
İsrail'in Gazze’ye saldırısında ayağını kaybeden 4 aylık Hani bebek, yaşam mücadelesi veriyor

İsrail'in Gazze’ye saldırısında ayağını kaybeden 4 aylık Hani bebek, yaşam mücadelesi veriyor
Rus uzmanlar, İran-İsrail ateşkesinin Orta Doğu meselesine çözüm sağlamayacağı görüşünde

Rus uzmanlar, İran-İsrail ateşkesinin Orta Doğu meselesine çözüm sağlamayacağı görüşünde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet